“La Justicia ha demostrado que no vale”

“No creo ahora mismo en la Justicia, me ha demostrado que no vale. El sistema no funciona, protege al agresor. Lo estamos pasando mal mientras un violador está en la calle”. La que habla así es Esther, la madre de una joven que cuando tenía 14 años fue agredida sexualmente por su novio -también menor en ese momento, condenado a siete años de internamiento por estos hechos, y otros dos jóvenes. “El mensaje es muy claro, este chaval con 16 años ya era un maltratador. Ahora tiene 24 y tenemos a una persona que no se va a rehabilitar porque en todo este tiempo no se ha rehabilitado. Cuando la golpeó, si le hubiese dado un mal golpe... ¿Hubiera pasado como con Marta del Castillo? ¿Esos moratones valían 180 euros? Y su padre me ofrece ahora 120.000 euros para que quite la denuncia. Es muy fuerte. Este chico es frío, calculador... Un violador... ¿Cómo permite la sociedad que esta persona esté libre? Nadie me lo ha explicado”, dice Esther.

Aunque la condena del Juzgado de Menores fue ratificada por el magistrado Luis Columna en la Audiencia Provincial, de forma que el pasado 13 de diciembre debía decidirse su ingreso en un centro de menores o en prisión, su abogado ha presentado un recurso de casación y solicitado que se paralice la ejecución de la sentencia. “Mi hija lleva viviendo con un teléfono (ATENPRO: Servicio Télefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género). Pero ese teléfono no la va a proteger. La ha buscado, se ha acercado, está obsesionado con mi hija. Siete años no es una condena. Entiendo que es la Ley del Menor, porque era menor cuando la violó”, añade la progenitora.

Recuerda que su hija tiene en la actualidad en vigor tres órdenes de alejamiento, una del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de 500 metros dictada por las amenazas de muerte que supuestamente manifestaron el exnovio de la joven y otro chico que se encuentra, además, investigado y a espera de acusación por parte de la Fiscalía por su presunta participación en la citada agresión sexual. Además, el mismo día 13 se hizo firme otra orden de alejamiento de 300 metros en virtud a la condena de la expareja de la chica. Pero Esther recuerda el reciente caso del detenido por el asesinato de una mujer y su hija, un bebé de 11 meses, en un pueblo de Cantabria. “A mi hija... Quién la protege? ¿El sistema o su familia? Yo voy a protegerla, estoy las 24 horas del día en alerta, pero eso quema”, asevera.

Siete años de internamiento por la violación La víctima subió a una habitación. Cuando entró a dicho cuarto, su exnovio y otro chico se rieron mientras entraba otro muchacho, que tampoco ha podido ser identificado y que la empujó hacia dentro y cerró la puerta. La víctima pidió a su novio que se marcharan. Sin embargo, los tres chicos se rieron, subieron la música y se abalanzaron sobre ella para desvestirla, tumbarla en la cama y obligarla a mantener relaciones sexuales con ellos. Por estos hechos, al exnovio de la víctima le fueron impuestos siete años de internamiento, otros cuatro de libertad vigilada y seis de alejamiento de la víctima, así como una indemnización de 30.000 euros a la joven, penas que han sido confirmadas por la Audiencia.

Sobre el segundo joven, recuerda que el Juzgado ya ha pedido al Ministerio Público que califique y señala que se le nombra en la sentencia que condena al exnovio de su hija: “La amenazó diciéndole que iban a volver a hacerlo. Si dices eso es porque lo has hecho antes?”, manifiesta.

Con todo, Esther sostiene que el recurso del joven ya condenado no reúne los requisitos para la casación, por lo que cree que es sólo una forma de retrasar su ingreso en prisión. “Lo único que quieren es que pase la Navidad con su familia”. Es una injusticia cuando los informes de los psicólogos técnicos aconsejaban el internamiento de los dos. Claro que tengo miedo”, incide.