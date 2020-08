El Kanka y la almeriense Lena Carrilero llevan la canción de autor a Cooltural Fest

La canción de autor llegaba el pasado viernes al Recinto de Conciertos del Ferial con las actuaciones de El Kanka y la almeriense Lena Carrilero. La joven cantautora y poeta almeriense, que ha vuelto a casa después de vivir un tiempo en Sevilla y Madrid. “Llevo seis meses de regreso en Almería y, ante esta situación de incertidumbre que todos vivimos, qué mejor que sentirse en casa”, confesaba ante un recinto cada vez más poblado, pero siempre cumpliendo las medidas de seguridad y prevención que exige la normativa.

Etéreos y Sam, “canción dedicada a toda aquella persona que te hace cambiar la mirada y tener ganas de cambiar el mundo”, Lena Carrilero se metió al público en el bolsillo con su sencillez y cercanía. Canciones con un ligero tapiz de melancolía, pero alentando siempre con halo de optimismo como en Volarás o Baila en la estación.

Una actuación corta, directa y muy personal, puesto que no faltaron confidencias y dedicatorias a su madre, presente en el concierto, que Carrilero culminaría con su exitoso último single que ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales como Extraña normalidad, donde cuenta su regreso a la playa de San José tras el confinamiento y con la más rítmica Río Salvaje.

Hay que reconocer que, en los tiempos que corren, poder llevar a mitad de agosto más de veinte conciertos en la espalda te convierten en un músico privilegiado. Pero, además de eso, también significa mucho y bueno: que el público demanda la paz y la alegría de tus canciones, que los temas de amor suenan hermosos en la cercanía de una lírica y expresión no impostada. O que lo delicado de algunas formas no impide tener una cierta ironía y una gran dosis de sentido del humor. Todo ello, se reúne en El Kanka, que demostró su dulce estado de forma constante, incluso dos años después del lanzamiento de su último disco de estudio.

Y, claro, hay que saber ser agradecido y por ello el malagueño empezó el concierto Sabéis quiénes sois, tema compartido e inspirado durante el confinamiento y todo un himno desde entonces. Pero es que casi todo repertorio tiene ya esas hechuras, desde el canto de amor leal a la tierra en Andalucía, a la guasa de Pierre Nodoyuna, pero, sobre todo, con las reconfortantes Qué bello es vivir o Todo pasará.

Y, con el alma ya ‘sanada’ en la esperanza era el momento de sacar la artillería amatoria. La vibrante Me alegra la vista, la platónica Vengas cuando vengas, la ilusionada Querría, con ese tempo mágico del puente hacia el estribillo y su forma de encadenar las melodías y, cómo no, el recuerdo a mayores en la Zamba para mi padre. Así, cualquiera no echa a volar la imaginación, tema con el que se alcanzó el ecuador de la actuación.

Con la guasa innata alimentada también por el gusto carnavalero y por la reflexión filosofal de su primera vocación profesional, El Kanka también hizo un alegato por más “mens sanas” y menos córpores sanos, “que está muy bien el cuerpo, pero coged un librito de vez en cuando”, enlazó el Guapos y guapas y A dieta de dietas, antes de volver al territorio tierno con Sí que puedes, más necesaria que nunca, Por tu olor, también ensalzando más el interior que el envoltorio y Para quedarte. El cierre, antes de los bises, “que no nos vamos, que estamos ahí esperando, esa tontería no ha cambiado con la nueva normalidad”, bromeaba, llegaría con Canela en rama.

Para los bises hizo Lo mal que estoy y A desobedecer, para despedirse, tras llamar “locos”, de ahí el estribillo del No estamos locos de Ketama al público asistente.