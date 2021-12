Huércal lleva la suerte y los millones al Bar Ariadna de Torrecárdenas

Casi 1,6 millones de euros ha repartido el Bar Ariadna entre sus clientes del barrio almeriense de Torrecárdenas. Los dueños del bar, un matrimonio, son los seres más queridos de la zona ahora mismo. Sergio y Ariadna han sido los encargados de comprar los décimos a la administración número 1 de Lotería de Huércal de Almería, que, al mismo tiempo regenta otra de las mujeres del día, Catalina Guerrero Soler, la Lotera.

La fiesta en estos momentos en el Bar Ariadna, de la calle Teruel, es impresionante. Y es que el premio ha recaído sobre muchísimos vecinos, pues la mayoría han comprado un décimo por cabeza. Muchos de los premiados enseñan su décimo agraciado sin tapujos y esperan pasar un mejor 2022 gracias a esta ayuda económica.

La administración número 1 de la localidad ha vendido 30 series del 34.345. "Tenía 300 décimos, hemos devuelto tan solo 27 y estoy muy satisfecha, no puedo tener más alegría. Son 6.000 euros por décimo pero en los tiempos que corren seguro que ayudan mucho a quien haya tenido suerte", explica Catalina Guerrero Soler, la Lotera.

Aunque algunos décimos se han quedado en Huércal de Almería, la mayoría se han ido a parar a Almería capital. "Una buena parte de los décimos los he vendido a un bar de Torrecárdenas, que lleva toda la vida allí, Pensión Torrecárdenas. Todos los años lleva comprándome y este año ha tenido suerte. Me alegro mucho. Pero en los últimos días también he vendido en ventanilla, cuando ya los del bar me dijeron que no necesitaban mas".

"Estará muy repartido y espero que sea a gente que le haga falta. Además el bar suele vender un décimo por persona", agrega Catalina.