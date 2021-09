LÚCAR. Juan y Medio y sus raíces en el Alto Almanzora

Aunque no exista certeza documental, quizás en el vocablo latino lucus = bosque mágico, bosque sagrado, hallemos la etimología de la villa que desde el cerro de San Marcos -Sierra de las Estancias- se asoma entre almendros, viñedos y olivos centenarios al cauce alto del Almanzora. Lo que evidencia, obviamente, que, a diferencia de su homónima gaditana, al municipio no lo baña el Atlántico ni obedece al evangelista Lúcar. Ni en su playa (que no la tiene) se celebren carreras de caballos en la bajamar ni en sus bodegas fermente la aromática manzanilla, aunque se comercialicen excelentes tintos cultivados en El Marchalico; con etiquetas en las que se reproducen las pinturas rupestres del paleolítico descubiertas en la Cueva de Almaceta (BIC en junio de 1985). Además de radicar en su término la famosa balsa termal de Cela, cuenta la leyenda que la emblemática Piedra Lobera, en la cima de la Sierra y con el marchamo de Paraje Natural, debe su nombre a que en el entorno se refugiaron los últimos cánidos salvajes de esta comarca al norte de la provincia.

Indicados en el directorio distintos personajes que trascendieron sus fronteras, veamos ahora a su vecino (de adopción y convicción) más mediático. Fama sobrevenida fundamentalmente por su presencia cotidiana ante las cámaras televisivas del ente autonómico andaluz. Los programas La tarde, aquí y ahora y Menuda noche (de la productora del propio protagonista, Indalo y Medio) se mantienen durante una década ininterrumpidas como líderes de Canal Sur en su franja horaria.

Tardes en Canal Sur

Juan José Bautista Gómez Martín “Juan y Medio”, nació en Madrid en diciembre de 1962 y se licenció en Sociología y Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Representante en sus inicios del humorista Summer, dispone de una espléndida casa en el centro del pueblo, con cuadra y picadero de caballos. Enamorado de Lúcar, regresa de vacaciones y rinde culto a las raíces familiares.

Tras estudiar y representar al citado David Summer o al cantante y entrevistador Bertín Osborne (en cuya casa vivió ocho años), entró como colaborador en Canal Sur (Sevilla) por mediación de David con un corto contrato… Y ahí se quedó por los siglos de los siglos. Antes lo había introducido en el mundo de la farándula y el artisteo. Durante años fue manager de Luz Casal y del grupo musical Hombre G; al tiempo de que en su juventud practicó el deporte como baloncestista profesional.

Juan Bautista Gómez, su padre, nació en Lúcar y, a diferencia de muchos paisanos que buscaron puesto de trabajo y porvenir en Andorra –entre los primeros emigrantes y sus descendientes el censo padronal del Principado suma 116 efectivos-, él lo hizo a Madrid. Dentista en ejercicio y tratante de caballos de pura raza: de lusitanos a árabes, de cartujos a ingleses. Amigo de los rejoneadores Ángel Peralta y Manuel Vidrié y experto conocedor en este sector de la cría y comercialización, fue frecuentemente jurado en pruebas internacionales. Buena parte de la T-4, terminal del aeropuerto de Barajas, se construyó precisamente en una finca de su propiedad, donde estabulaba la cuadra equina.

Su madre, Antonia Martín Morales (prima de Francisco Morales, hostelero dueño del acreditado bar-restaurante Entrefinos), nació en Albondón (Granada), estudió Farmacia, aunque no llegó a ejercer. El matrimonio tuvo seis hijos y todos solían regresar a Lúcar año tras año. De reconocida generosidad y simpatía, entabló sólida amistad con los padres de Emilia Resina (esposa de Paco Morales), en cuya tienda-estanco tenían “cuenta” abierta los retoños. El padre pasaba aquí consulta de su especialidad, aunque gratuitamente la mayoría de las veces. Juan y Medio heredó las positivas cualidades de sus progenitores. El apodo o sobrenombre se lo adjudicó la madre de un amiguito.