Laura, la joven almeriense que quiso mostrar otra forma de ver con su voz.

Laura Diepstraten, una adolescente de 14 años de Pulpí, representará a España en la fase internacional del Concurso Musical Euro-Low Vision, un festival para músicos invidentes y con deficiencias visuales al estilo de Eurovisión, en el que defenderá una canción con la que quiere mostrar otra forma de ver a través de su voz.

"Con esta canción quiero expresar cómo las personas invidentes podemos ver de una forma diferente. Tocar algo, imaginártelo, como dice la letra. Tengo que tocar para poder imaginar. Es como otra forma de mirar", relata Laura, ciega de nacimiento, en una entrevista con Efe.

"Otra visión" es el título de la canción con la que defenderá a España, interpretándola con su piano y voz, y que compuso en apenas una tarde porque "a veces las canciones van un poco hacia ti y eso me pasó con esta".

Laura conoció este festival a través de la ONCE: "Era algo nuevo, me dio mucha alegría y me presenté. Pero no esperaba que me fuesen a coger, la verdad", dice entre risas la joven intérprete.

Pero no es porque le falten tablas sobre el escenario, pues a pesar de su corta edad ya ha participado en "La Voz Kids", algo que califica como una "experiencia muy importante" en su vida y un "sueño hecho realidad".

También ha ganado concursos de la ONCE y ha participado en el programa "Fenómeno Fan" de Canal Sur.

El certamen Euro-Low Vision es una iniciativa de la organización Views International, en colaboración con la Federación Alemana de Ciegos y Deficientes, y, en su final, que se celebra el próximo viernes, día 21, en una gala virtual retransmitida a través de YouTube, competirán cerca de una veintena de países de Europa, entre los que figuran Francia, Alemania, República Checa, Rusia, Lituania o Reino Unido.

En España, la ONCE convocó la fase nacional de este concurso para elegir a su representante, una convocatoria a la que han concurrido 30 propuestas, siendo la ganadora la de Laura, que al conocer que había sido elegida se sintió "muy contenta" porque no se lo esperaba y pensó: "Voy a disfrutarlo al máximo".

Aunque la covid-19 ha impedido que la gala sea presencial, la joven cantante insiste en que va a disfrutar de la experiencia y asegura que desde que comenzó su vinculación con la música ha trabajado "mucho" porque "el tema está en ser constante, intentar mejorar y quedarse con las críticas constructivas. Y eso es lo que intento y siempre hacerlo lo mejor que se pueda", incide.

Fue con cuatro años cuando comenzó su vinculación con la música y apenas dos años más tarde cuando se puso por primera vez delante de un piano. Amante del pop español e inglés y de la música clásica, mantiene que no importa ganar o no: "Me gusta mucho vivir el momento. Cuando llegue, ya veré. Sé que disfrutaré mucho tanto si gano como si no".

Y además, con este tema traslada a la sociedad la realidad que experimenta cada día porque cree que al final "tú puedes llevar una vida normal siguiendo un tipo de adaptaciones. Creo que la cosa más complicada es la orientación, porque necesitas conocer el camino", añade, y sabe bien de lo que habla, pues además es una deportista nata a la que le gusta esquiar y la natación.

Laura tiene todo el futuro por delante pero también tiene claro a qué quiere dedicarse cuando llegue el momento: Me gustaría ser profesora de piano en el Conservatorio y dar mis conciertos con mis canciones".

Aún queda mucho que aprender a través de su voz.