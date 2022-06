Leo Belmonte, un alumno del IES Azcona con madera de gran escritor

Leo es tímido. A su edad, muchos chicos lo son. Muestra, casi con pudor, los dos diplomas que lo acreditan como ganador provincial y autonómico de la 61ª edición del Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto de Coca-Cola. Un premio que no ha sorprendido demasiado en su instituto, el IES Azcona de Almería capital, pues todos conocían ya las enormes capacidades de Leo para la literatura.

Pedro Leonel Belmonte Faranna tiene 14 años y está acabando 2º de la ESO. En su forma de hablar se perciben dos cosas muy claramente: por un lado, sus orígenes argentinos; por el otro, una madurez inusual para su edad. "Es el alumno estrella de la clase", reconoce Jessica García, su profesora de Lengua y Literatura. Por eso no dudó ni un momento cuando le llegó a su correo un mensaje con la información del concurso. Leo era el candidato perfecto.

Leo lee mucho, algo que parece una condición indispensable para ser un buen escritor. Le gustan las biografías de músicos —toca el piano y compone— y la novela histórica. Es el primer curso que Jessica le da clase, pero en tan solo unas semanas se dio cuenta de su potencial: "tiene una enorme calidad literaria; escribe todo de maravilla", señala. Por eso lo animó a presentarse, aunque a Leo le costó decidirse. "Al final me presenté al concurso por no decirle que no a mi profesora", confiesa.

El concurso de Coca-Cola consiste en una prueba de escritura en directo, de forma simultánea en toda España. Fue en marzo. Leo (como los otros 12.622 participantes de toda España) tuvo dos horas para escribir un relato corto basándose en un estímulo creativo que se le entregó al inicio: la contaminación de los mares. "Me pasé unos 15 minutos con el documento en blanco, sin saber qué escribir", admite ahora. Y es que el miedo al folio en blanco es un mal que ha afectado a los más grandes escritores desde hace siglos. "Me cuesta escribir, tengo que tener un estímulo", explica Leo.

Tras las dudas iniciales, el folio (o más bien la pantalla) se fueron llenando. Y teniendo en cuenta el resultado final, es evidente que lo llenó de literatura de la buena. Tanto que el jurado consideró que su relato era el mejor de los 1.239 presentados en toda Andalucía. Aunque por ahora pocos lo han podido leer, ni siqera Jessica, su profesora. "No tenemos acceso a él, pues se queda guardado en el sistema de Coca-Cola; solo conozco lo que me ha contado Leo". Su texto, más que un relato era una sinfonía, explica el joven.

Ahora los dos, profesora y alumno, viajarán a Madrid para vivir la Experiencia Coca‑Cola 'Héroes de tinta', un viaje cultural y de ocio para seguir desarrollando todo el potencial creativo de los ganadores a través de divertidas actividades. Será del 24 al 27 de junio y tendrán talleres de escritura creativa, una Masterclass con un autor sorpresa y la asistencia a la Gala Nacional en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, además de comidas y cenas en grupo.

Gane o no el próximo lunes 27 de junio, estar entre los 17 finalistas ya es un gran premio. Lo que pase no cambiará los planes de futuro de Leo, que a pesar de su juventud ya tiene claro lo que quiere estudiar en la universidad: Filología hispánica o Estudios franceses. Por lo pronto, ahora tiene que acabar 2º de la ESO, aunque no tiene ninguna duda de que lo hará con buenísimas notas. ¿Tiene asegurado el sobresaliente en Lengua y Literatura? "Yo creo que incluso le debo algo de nota", bromea su profesora.

Pedro Leonel Belmonte Faranna es ahora tan solo un adolescente tímido y talentoso. Uno más de los que han grabado su nombre en el certamen más longevo de la literatura juvenil de España. Dentro de unos años quizás sea un gran escritor. Sin duda tiene madera para ello. Recuerden su nombre.