Llaveros contra el cáncer con arena de Cabo de Gata

Precisamente por la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer, todas las iniciativas que se pongan en marcha para recaudar fondos en esta dirección son pocas. En Almería ha nacido una idea que goza de éxito desde el primer día, por la originalidad y por la finalidad. La promotora de la misma es una paciente con cáncer de mama metastásico que desde que supo de su diagnóstico no ha parado de pensar en qué podía hacer para aportar su granito de arena en esta causa. Ella es Mariset Morales y, casualmente de arena va esta historia.

Arena del Cabo de Gata en una cápsula de metacrilato con forma de lazo que simboliza la necesidad de sensibilizar a la población y de dar visibilidad a una enfermedad que cada día padecen más personas en Almería y en el mundo entero. Una patología que necesita de la implicación de toda la sociedad para obtener un compromiso firme y ayudar en la financiación de proyectos de investigación, porque la ciencia es la única vía para hallar la curación.

De la mano de la empresa de artesanía Buena Pita, Mariset Morales ha emprendido el camino de la venta de llaveros solidarios, como ella dice:“Los más bonitos del planeta”. Están hechos a mano con mucha dedicación y cariño, y con un producto natural de un paraje inigualable que aporta la fuerza y vitalidad necesaria para un proyecto semejante. Solo hay que ver el proceso de confección para darse cuenta de lo especial que llegan a ser.

Como explica la promotora de esta brillante iniciativa, “con la venta de los llaveros, un tercio del beneficio va destinado a la Fundación Contigo para la investigación del cáncer de mama metastásico. El precio de cada uno es de 15 euros y se envían a domicilio por sólo un euro más”.

Mariset Morales señala que “cuando te diagnostican cáncer tu vida se centra en acabar el tratamiento, poder curarte y volver a tu vida, a tu normalidad. Cuando te diagnostican metástasis ya lo único que valoras es vivir todo lo posible e intentar cronificar la enfermedad y para ello se necesitan tratamientos, muchas líneas, porque cada línea es un chute de esperanza . Quizás estamos hartas de leer el hastag #masinvestigacionparamasvida y no somos conscientes del valor que realmente tiene hasta que la investigación es tu única opción”.

Sentencia que después de su “mala experiencia en Almería”, que ya es más que conocida por la difusión que le ha dado en las redes sociales y a través de los medios de comunicación locales y nacionales, huyó a Madrid, donde sigue en el ensayo del doctor Javier Cortés y su equipo. “Ellos me han dado la seguridad, la paz y empatía que necesitaba. A raíz de estar allí conocí la fundación de Javier, denominada Fundación Contigo y, como siempre, decidí ser parte activa de mi enfermedad. Quería recaudar fondos de alguna manera para donarlos a esta fundación que concretamente estudia nuevos fármacos en el cáncer de mama metastásico. Tenía varias ideas y contacté con varias personas pero no fue posible, hasta que di con Esther y su marca Buena Pita. Entonces todo cobró sentido, porque además yo ya le había hecho varios pedidos porque todo lo que hace es precioso y con mucho valor emocional”.

Explica que siempre le ha gustado el mar, de hecho ha sido su refugio. “Me encanta Almería y sus playas, y esta era una forma de hacer algo diferente, solidario, que fuese bonito y que además tuviera un significado especial. No quería el típico lazo rosa del cáncer de mama. Muchos pacientes oncológicos me han transmitido la paz que le transmite el mar, al igual que a mí. Desde el minuto uno Esther se puso q mi disposición y se ofreció a que el importe de los 20 primeros llaveros fuera donado íntegramente a la asociación y del resto 1/3. No pensábamos que se venderían tantos, la verdad, ya van más de 250 llaveros. Este proyecto me hace mucha ilusión porque deja constancia de la solidaridad del ser humano, y de cómo personas que no han vivido la enfermedad de cerca empatiza con nosotros y aporta su granito de arena a la causa”. Mariset sentencia que “este llavero simboliza esa pequeña aportación de cada persona para mejorar nuestra calidad de vida”. Y recuerda una frase que siempre le ha gustado: “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”, un lema que asegura es lo que está intentando.

Los interesados en colaborar en la causa apoyando la investigación contra el cáncer pueden adquirir uno de estos llaveros poniéndose en contacto con Mariset Morales a través de su Instagram @mariset-17 o a través del Instagram de la empresa @buenapita.