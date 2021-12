Lorenzo negocia hasta última hora una lista de integración en el PSOE

Decía Miguel de Cervantes que se debe confiar en el tiempo porque suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Y ese nuevo tiempo ha llegado para el PSOE de la provincia. O, al menos, esa es la intención. El de hoy será el décimo cuarto Congreso Provincial del Partido Socialista en la provincia de Almería. Y hay cambios. Y cambios importantes. Tras diez años en el cargo, José Luis Sánchez Teruel dice adiós a la secretaría general. Ha sido un periodo difícil. Lo viene siendo para el partido en una tierra en la que el Partido Popular se ha hecho fuerte en los grandes municipios y eso le ha aupado a gobernar, consecuentemente, en Diputación.

Pero eso no quiere decir que hayan sido años en vano. La lucha ha sido constante, con periodos en los que el liderazgo del Partido Popular se ha visto en entredicho, casi rozando la derrota. Pero la meta no es esa, al menos no es la única, el PP está en el horizonte electoral, pero lo primordial es poner fin a las discrepancias propias del partido. Los bandos.

Es por ello que con un PSOE renovado, el momento de Juan Antonio Lorenzo ha llegado. El alcalde de Serón se convirtió el pasado mes de noviembre en el nuevo secretario general de del PSOE de Almería. Superó a las candidaturas de Sonia Ferrer e Indalecio Gutiérrez.

Lorenzo concurrió en el proceso interno de los socialistas siendo prácticamente el último de los rostros en anunciarse el mismo día que había que registrar las precandidaturas. Asimismo, dio muestra del apoyo de la militancia a su proyecto al presentar “más de mil avales” a la candidatura, a pesar de que únicamente era necesario concurrir con un máximo de 260 apoyos. Su apuesta no es otra que la del municipalismo y eso tiene mucho que ver con un carácter asociativo. Sin duda, es una de sus fortalezas.

“Voy a ser generoso. El partido, los militantes y esta provincia piden y se merecen un PSOE unido, me voy a empeñar en eso y me voy a poner serio con ese tema”, manifestó Juan Antonio Lorenzo nada más saberse nuevo líder socialista. Y, con toda seguridad, habrá quien aún habiendo comparecido a las primarias en listas rivales, termine en la nueva Ejecutiva Provincial del partido.

Y es que Juan Antonio Lorenzo propuso en un primer momento que formaran parte de su nueva ejecutiva los dos candidatos derrotados en las urnas. El objetivo, formar parte de un equipo de hombres y mujeres en el que priorizará el papel del municipalismo y la juventud.

Pero, salvo sorpresa mayúscula en el 14º Congreso, no habrá primeras espadas en la lista de integración que pretende Juan Antonio Lorenzo. Aunque sí es posible que se anuncien nombres que sí concurrieron a las primarias en posiciones más atrasadas. Igual no es la integración deseada, pero es un paso. Lo cierto es que era difícil ver a Sonia o Indalecio compartir equipo con Juan Antonio Lorenzo.

Las conversaciones, realizadas hasta última hora de ayer, se han venido ejecutando con los secretarios generales de las agrupaciones, en un primer momento sin intermediarios ni representados (aunque a última hora todo ha sido posible), tratando de contribuir a un partido renovado, fuerte y unido que deje atrás cualquier división y tenga una única voz con autoridad y confianza en las direcciones de Sevilla y Madrid. Esa es la meta, queda recorrer el camino.