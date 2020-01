Luz Belinda: "La obstrucción para trabajar en Vox la sufren otros concejales y Diputados"

Luz Belinda Rodríguez, la parlamentaria almeriense que hace tres días decidió abandonar Vox para entrar a formar parte del grupo mixto alegando acoso laboral por parte de algunos de sus compañeros, vuelve a tomar la palabra, pero no lo hace para atacar con dureza a ninguno de sus compañeros, algo que sí hicieron con ella nada más saltar la noticia.

"Lejos de caer en las descalificaciones personales de las que estoy siendo objeto, sólo puedo tener palabras de agradecimiento para la inmensa mayoría de los afiliados y trabajadores de Vox, con los que comparto la pretensión de ofrecer una alternativa patriótica y social para nuestro pueblo", explica.

Luz Belinda explica su marcha se trata de una decisión meditada, "tras meses de desencuentros con los órganos de dirección del partido, al entender que desde la organización no sólo no se facilitaba mi trabajo como diputada, sino que se me ponían numerosas trabas".

Para la parlamentaria, las trabas "van desde la imposibilidad de utilizar un despacho en el Grupo Parlamentario, a la no presentación de diversas iniciativas parlamentarias coordinadas por mí con ayuda de técnicos que de modo altruista colaboran conmigo desde diferentes puntos de Andalucía y cuyas propuestas estaban en perfecta sintonía con el programa electoral con el que me presenté a las elecciones". Explica, además, que esta labor obstruccionista por parte del órgano de dirección, igualmente la sufren otros diputados y concejales.

Luz Belinda aclara que "en ningún caso he presentado denuncia alguna contra el partido, sino que me he limitado a poner en conocimiento de la Policía el hecho gravísimo de que se abriesen las cartas que recibía en el Parlamento, sin que nadie me avisase previamente de esa práctica ni yo diese mi consentimiento para ello".

"Mi deseo es seguir trabajando por los andaluces y para España desde el Parlamento de Andalucía. Si mi intención fuese la de vivir cómodamente de la política mi actitud hubiese sido justamente la contraria, obedeciendo de forma sumisa las instrucciones de los órganos de dirección del partido, limitándome a leer sus argumentarios y votando lo que me ordenen. Pero mi lealtad es para con los valores y las ideas que me han traído a la política y para con quienes me otorgaron su confianza a través del voto. Mi compromiso es con los votantes de Vox, con quienes me comprometí a trabajar sobre unas ideas para sacar adelante propuestas concretas, no para ocupar un escaño sin hacer nada", sentencia.