La inmigración que no cesa:Ya son más de 2.600 extranjeros rescatados en la costa

En cualquier caso, basta con ver los datos de los últimos cinco años para hacerse una idea de la evolución que ha tenido el fenómeno migratorio. En 2015 fueron interceptadas 83 pateras con 1.559 inmigrantes;en 2016 fueron 115 embarcaciones y 2.288 extranjeros rescatados; en 2017 fueron 257 pateras y 5.582 personas;en 2018 412 pateras y 12.367 inmigrantes;en 2019 eran 174 embarcaciones y 4.554 extranjeros. Como se ha dicho, hasta el 31 de julio de este año, han sido 2.628 inmigrantes los rescatados de 219 pateras. Por meses, sin incluir julio, en enero fueron 28 pateras con 261 personas, en febrero 27 con 391, en marzo 7 con 208, en abril 5 con 88, en mayo 42 con 501, y hasta el 19 de junio, 10 con 105.Por otro lado, han insistido en que es el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no es sólo el responsable de comprobar si alguno de los inmigrantes sufre la COVID-19, sino también el que tiene “la competencia de la cuarentena que deberán guardar los inmigrantes en aquellos casos en los que proceda hacerla, puesto que estamos ante una cuestión sanitaria y no migratoria”.

El coordinador de Cruz Roja Almería, Fran Vicente, señala que desde la ONG no disponen de una explicación exacta para el aumento de argelinos en la llegada de pateras, pero coincide con las administraciones en que el mismo se ha producido. Los datos que maneja la entidad son muy similares a los de la administración, con una diferencia de apenas diez personas que puede estar provocada por atenciones de última hora en el momento de consultar los datos:2.638 personas atendidas en lo que va de año en un total de 208 intervenciones relacionadas con la inmigración irregular. En cualquier caso, Vicente destaca el estado óptimo de los recursos de Cruz Roja para asistir sin problemas a estas personas, ya que se cuenta con un protocolo de seguridad contra la COVID-19. No obstante, insiste en que la incidencia de contagiados es “muy baja, sólo cuatro personas con positivos en lo que va de año, el 0,2%”. Por ello, incide en que no hay motivos para la alarma. Sobre los centros de acogida de la ONG, apunta que aún tienen espacio libre y sin problemas de aforo. Respecto a la reciente reunión con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, añade que la Junta busca ubicaciones para establecer centros específicos en los que atender a los nuevos casos de inmigrantes contagiados, reiterando que los centros de acogida de emergencia (CAE) y otros de la institución, no tienen las características necesarias para un acogimiento seguro en esos casos.

Sólo hay cuatro positivos

Desde la Junta de Andalucía se ha señalado que “en estos momentos continúan las negociaciones con el Gobierno central para que elabore un protocolo que clarifique cómo actuar. “La única competencia de la Junta de Andalucía es la atención sanitaria de los positivos sintomáticos y vía protocolo no se pueden cambiar esas competencias. No es un problema solo de Andalucía, comunidades como Canarias también se están enfrentando a la llegada de pateras, han destacado. La Junta ofrece buscar espacios adecuados donde los positivos asintomáticos que no requieran hospitalización puedan pasar la cuarentena aislados pero reclama al Gobierno que a través del convenio con Cruz Roja asuma su atención y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan competencias para asegurar que cumplen el aislamiento. La Junta ha regulado la atención sanitaria, que es su única competencia, en una Resolución del 4 de julio publicada en BOJA”.

En Almería hasta la fecha se han registrado 4 positivos por test rápidos en inmigrantes llegados en patera, la mayoría asintomáticos, de los que 3 son positivos PCR . 2 de ellos fueron atendidos una vez finalizado el tiempo de custodia en el Hospital de Alta Resolución de El Toyo y en Hospital Universitario de Torrecárdenas y el tercer positivo fue trasladado a un centro de Granada, junto a otras 6 personas que estaban en aislamiento por haber compartido embarcación. El cuarto es un positivo por Test rápido y PCR negativa.

Cabe recordar que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se reunió a finales de julio en Almería con los responsables de Cruz Roja para coordinar la atención a los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas en caso de registrar casos positivos de COVID-19 que no requieran hospitalización pero sí permanecer en aislamiento. Marín ha informado de que el Gobierno andaluz está trabajando en identificar posibles espacios, tanto públicos como privados, en las provincias de Almería, Cádiz y Huelva donde puedan pasar la cuarentena y ser atendidos por las ONG como Cruz Roja, más allá del seguimiento sanitario por parte del Sistema Andaluz de Salud.

“Hay algunos espacios que ya tenemos identificados”, anunció Marín, quien subrayó que tienen que cumplir las condiciones adecuadas como que no tengan duchas o comedor común ya que “si hay zonas comunes no estamos protegiendo a nadie”.

En este sentido, el vicepresidente destacó que la Junta mantiene su compromiso de hacerse cargo de la atención sanitaria de los inmigrantes que llegan, como está haciendo al practicar las pruebas PCR a las 7.200 temporeras marroquíes que han trabajado en la campaña de la fresa de Huelva para garantizar el regreso a su país en condiciones de seguridad. “A partir de ahí, somos partidarios de que organizaciones como Cruz Roja puedan hacerse cargo de estas personas, como siempre lo han hecho, y para eso lógicamente hay que poner espacios y recursos a disposición de ellas mediante convenios”, recalcó.