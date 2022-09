Manolo Guzmán se despide del Ayuntamiento de Almería

El estreno oficial como alcaldesa de María del Mar Vázquez, presidiendo el Pleno de la Corporación tras su investidura el pasado viernes, se ha cerrado hoy con la despedida de Manuel Guzmán de la Roza como concejal de la Corporación municipal. Así lo ha anunciado antes del cierre de la sesión ordinaria celebrada esta mañana “agradeciendo” a los compañeros de ésta y anteriores corporaciones en las que ha participado como concejal “el trabajo realizado en el único objetivo de mejorar Almería y la calidad de vida de quienes viven en esta ciudad”.

Diputado electo con el Partido Popular por Almería en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 19 de junio, Guzmán deja su cargo como concejal después de haber participado en la gestión municipal, primero como jefe de gabinete y director del Área de Presidencia (2003-2011) y después al frente de diferentes concejalías, en varias corporaciones, con competencias en áreas como Fomento, Servicios Municipales, Agricultura y Pesca y Seguridad y Movilidad, entre otras, como el mismo ha recordado, hasta que en julio de 2019 pasó a ser diputado provincial de Cultura y Cine.

“Me voy muy orgulloso del trabajo que he podido desarrollar aquí”, ha referido en su despedida. “Esta casa es parte de mí y me quedo con el recuerdo de los buenos momentos que aquí he vivido, junto a todos los que han sido mis compañeros y rivales políticos. Creo firmemente en la devoción de todos los que están aquí y los que estuvieron, por lo público, por los almerienses y por Almería”, ha expresado.

Agradeciendo a los “almerienses” y a su partido la “confianza” depositada en su persona para ocupar los puestos que ha desempeñado en el Ayuntamiento, también en la Diputación y ahora en el Parlamento andaluz, Guzmán ha querido tener también palabras de “reconocimiento” a todas aquellas personas que, en el plano personal, confiaron en su capacidad y trabajo, como los anteriores alcaldes, Ramón Fernández-Pacheco y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y ahora María Vázquez, agradecimiento que ha hecho extensivo también a todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Almería.