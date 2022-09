Manos Unidas Almería recibe 60.586 euros del testamento solidario de una ciudadana británica

Hacer testamento solidario, explican desde Manos Unidas, "es un gesto sencillo, económico y reversible que puede cambiar la vida de las personas más necesitadas".

Manos Unidas Almería, junto a otras 6 ONGs, (Save the Children, Aldeas, Infantiles, Cáritas Española, Unicef España, Cruz Roja Española y Médicos Sin Fronteras), han sido las destinatarias de una finca en Las Negras legada por la ciudadana británica Bárbara Jones.

Manos Unidas, a nivel de toda España, en 2021, recaudó 10,7 millones de euros por este concepto.

En 2021, los ingresos derivados de los testamentos solidarios representaron el 21,5 % de los ingresos totales de la ONG en 2021, con lo que en este año se han constituido como la segunda fuente de recaudación de la entidad, por detrás exclusivamente de los ingresos provenientes de sus socios y donantes.

"Pero no son solo los socios y colaboradores de la ONG los que han pensado en Manos Unidas para dejar su legado, un gran porcentaje de las personas que nos han dejado testamento en 2021 no eran socias de Manos Unidas", explican. "En ocasiones, son personas que han colaborado, pero de manera anónima, que conocen nuestra Campaña o nuestras actividades, pero no son socias o no tienen una aportación periódica, lo que demuestra la confianza que nuestra organización genera en la sociedad", añaden.

La pertenencia de Manos Unidas a la Iglesia católica y su experiencia de más de seis décadas de trabajo en casi 60 países del mundo, así como su ámbito de actuación, cercanía, rigor y transparencia han permitido que “Manos Unidas sea, desde hace muchos años, una de las principales entidades receptoras de herencias y legados en España”.

TESTAMENTOS SOLIDARIOS EN ESPAÑA

Manos Unidas forma parte, junto a otras 22 organizaciones, de la Plataforma HazTestamentoSolidario.org, cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía española sobre la importancia de hacer testamento e informar sobre la posibilidad de dejar un legado de solidaridad a una organización sin ánimo de lucro.

Según un estudio de esta plataforma, en 2021, los españoles donaron 33,8 millones de euros a las ONG de la plataforma a través de testamentos solidarios. Pero, a pesar de que en los últimos años cada vez son más las personas que hacen testamento solidario en España, aún estamos lejos de alcanzar las cifras de otros países europeos como Reino Unido, donde las donaciones a través de testamentos solidarios alcanzaron en 2020 los 2.500 millones de euros.