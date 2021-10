A Manuel Sánchez Alonso: de su hijo Antonio José (Chelo)

Hola Papá, hoy 1 de octubre hace 6 años que nos faltas. Como pasa el tiempo a pesar de que no pasa ni un día que no nos acordemos de ti. Ayer estuvimos en la casa viendo fotos tuyas, de las pocas ocasiones e la que podías ir con tus amigos a la playa, a pesar de que la abuela te decía “Manolico, no tomes tanto el sol que te vas a poner como una castañuela”, el nombre vulgar que le dábamos a ese pescado de color marrón oscuro que abundaba en las aguas del puerto.

También estuvimos recordando cuando estabas haciendo el servicio militar en Burgos, allí si que pasaste frío eh “Manolillo” no dirás que no y después el destino que tuviste en el Hospital militar en donde estuviste practicando y aprendiste a poner inyecciones, que luego nos ponías a nosotros, mucha veces cuando estábamos enfermos (por cierto, recientemente nos pareció ver el instrumental que utilizabas, se conservan las jeringuillas de cristal, las agujas y nos acordamos del ritual que hacías, para desinfectar todo antes de ponernos “la banderilla”). La última cuando tenía unos 20 años.

También cuando llegó tu merecida jubilación después de tantos años trabajando (desde que eras un crío), cuando el Alcalde te impuso el escudo de oro de la ciudad por tu trayectoria profesional y en donde apareces con el resto de compañeros que también se jubilaban ese año y de otros, más jóvenes, que nos queríamos hacer una foto contigo. Por cierto, en una de ellas estás con don José Manuel Gómez Berjón, “El Botica” como le decíamos cariñosamente (como nos gusta esa foto), que tiempos aquellos cuando estabas en la Farmacia Municipal y de manera autodidáctica te convertiste en el mejor “Auxiliar” de la Farmacia.

Que tiempo aquellos en los que abrías la farmacia antes de tiempo, sobre las 7 de la mañana, para que don Nicolás Godoy pudiera pasar consulta y la mayoría de pacientes que tenía “Policías Locales “no tuvieran que estar esperando en la calle a la intemperie. Fuisteis las últimas personas que llevasteis la Farmacia a buen término. También, estuvimos recordando cuando te nombraron Administrador del Mercado municipal de “Los Ángeles”, como te supiste ganar el cariño de todos los comerciantes, hasta el punto de que cuando llegó tu hora te hicieron una comida homenaje de despedida en los Hoteles Torreluz.

O cuando íbamos los domingos y festivos, por la tarde al Mercado para echar un vistazo y encender las luces para que estuviera iluminado. y otras fotos que se hicieron más adelante ya acompañando como siempre a tus nietos. Si vieras a mamá, “Tú Mercedes” te sorprenderías de los comentarios que hace cada vez que veía un foto tuya, “mira, mira lo guapo que está”, “has visto ésta, no me vaya a decir que no está “apañao”, y así constantemente. Te echa mucho de menos, el otro día se quedó dormida en el sillón, se ve que estaba soñando contigo y te llamaba “Manolico, Manolico”.

Las veces que hablamos siempre nos dice lo buen marido, padre, abuelo, amigo de todas las buenas personas que se lo merecían y de lo trabajador que eras para que no nos faltara de nada en casa y darnos una educación de acuerdo a tus principios y valores, hasta el punto de que llegaste a simultanear dos y tres trabajos (Ayuntamiento, camarero, etc.) diariamente y solo descansabas lo mínimo. Esa falta de tiempo no impedía el que cuando tenías un hueco nos llevaras a todos sitios siendo pequeños, al fútbol (recuerdas como se colaba tu hijo Juanma y tenías que ir detrás de él para que no se perdiera entre tanta gente, entonces el Almería jugaba en el Estadio de “La Falange” en 2ª división), o cuando nos llevabas al puerto a ver los camellos de las películas que rodaban en la ciudad como “Laurence de Arabia”, y de la “Gargantúa” que había en el “tinglado” como disfrutabas viendo como nos deslizábamos por ese tobogán cubierto .

Y cuando estrenaron la película “Nuestro amigo Flypper” en el cine del Teatro Cervantes, estabas tú más ilusionado que nosotros en que la viéramos. Y los sabios consejos y la ayuda que nos dabas cuando teníamos algún problema. O la disposición que siempre mostrabas cuando alguna persona necesitaba ayuda La verdad es que no sabemos de nadie que te haya conocido y no te tenga cariño y te recuerde con afecto. Eso te lo has ganado a pulso.

Siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestros corazones como una persona ejemplar digna de admiración a la que además hemos tenido la suerte de que seas nuestro padre, abuelo, marido, amigo, profesor, etc. etc.. Vamos a intentar subir fotos en una de las “Redes Sociales” que hay en la actualidad para que todos nuestros “contactos” puedan conocer algo más de ti.

Te gustaban las tecnologías y recuerdo que siempre te ha extrañado que no me hubiera hecho de una videocámara, me acuerdo bastante de lo que decías. Si te hubiera hecho caso ahora, aunque te tengamos en la cabeza, podríamos disfrutar de la alegría que siempre desprendías, como te gustaba recordar a los amigos de la infancia, como disfrutabas con la comida, pero sobre todo, cuanto querías a tú Mercedes, a tus hijo y a tus nietos. UN FUERTE ABRAZO PAPÁ

Manuel Sánchez Alonso, 4-10-1929/1-10-2015.