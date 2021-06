Una semana más, y ya por cuarta consecutiva, los tres distritos sanitarios de la provincia de Almería estarán en nivel 1 de alerta. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Alertas en Salud Pública, encabezado por el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte.

En estos momentos, los tres distritos de Almería están a la cola de incidencia en Andalucía, tan solo por el del Campo de Gibraltar Este:

Distrito Sanitario del Poniente: IA 14 días = 61,4 casos/100.000 hab.

Distrito Levante-Almanzora: IA 14 días = 65,3 casos/100.000 hab.

Distrito Sanitario de Almería: IA 14 días = 73,2 casos/100.000 hab.

Además, sigue sin haber ningún municipio con cierre perimetral, a pesar de que Chercos tiene ya una incidencia acumulada en 14 días de 2.013,4 casos por cada 100.000 habitantes. Los expertos han analizado su situación y no consideran que sea necesaria ninguna medida restrictiva tras producirse seis contagios en dos semanas en este pueblo de 298 habitantes, pero tan solo uno en los últimos siete días.

De hecho, solo hay dos municipios en toda Andalucía con cierre perimetral y de la actividad no esencial: Cantillana y Herrera, ambas en Sevilla. La Junta de Andalucía, a través de su Gabinete Jurídico, ha solicitado la ratificación judicial de la medida adoptada, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dichas medidas no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La prórroga de los niveles de alerta entra en vigor la madrugada del jueves 24 de junio, a las 00:00 horas, y estará vigente hasta el miércoles 30 de junio a las 23:59 horas.