María Vázquez explica los motivos de la revolucionaria lista del PP a la Alcaldía de Almería

En la remodelada plaza Careaga, en claro guiño hacia el centro histórico, la actual alcaldesa de la capital almeriense, María Vázquez, ha presentado al equipo con el que aspira a ostentar en los próximos cuatro años el bastón de mando de Almería, fuertemente renovado y con perfiles dirigidos a “las personas” y el avance de la ciudad hacia el bienestar, mediante la consolidación de proyectos y la generación de nuevas ideas, según ha traslado la candidata a la Alcaldía por el Partido Popular.

En esta puesta de largo, arropada por Ramón Fernández-Pacheco, quien cierra la lista en el número 27, y en compañía de nombres como Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Rafael Hernando o Rosario Soto, la candidata ha hecho de maestra de ceremonias presentando, uno a uno, a los miembros de su nuevo equipo “preparado, experto, motivado e ilusionado” con las nuevas propuestas del PP orientadas a “mejorar la calidad de vida de los almerienses”.

Son 16 caras las nuevas –más del 50%– que conforman esta lista en la que Vázquez ha puesto por encima de la continuidad determinados perfiles dirigidos a la consecución de objetivos “ambiciosos” en materia de accesibilidad, salud, cultura o el desarrollo sostenible. “Quería innovar y quería meter algunos perfiles muy concretos sobre unos temas específicos”, ha explicado la candidata, quien ha tenido palabras de bienvenida a las incorporaciones y de agradecimiento a los concejales que culminan este mandato, algunos, como Juanjo Alonso y Carlos Sánchez, pesos pesados que cierran una larga trayectoria política en el Ayuntamiento de la capital. “Han dado un paso al lado, han sido generosos y han dejado entrar a otras personas con nuevas ideas, lo que les agradezco”, así como el “sacrificio y la dedicación que han demostrado” durante su servicio público.

La alcaldesa y candidata ha compartido la alfombra azul desplegada en plaza Careaga con el presidente del PP en Almería y número dos en la lista, Javier Aureliano García, quien ha abalado con su discurso las decisiones de renovación adoptadas destacando el “compromiso, la solvencia y la preparación” de los miembros de esta candidatura.

Repiten también Ana Martínez Labella, quien consolida su posición política ocupando la plaza número 3, Diego Cruz (7), Sacramento Sánchez (8), Juanjo Segura (10), María del Mar García Lorca (11), Paola Laynez (12), y Lorena Nieto (14), quien fue la última incorporación al actual equipo de gobierno en esta Corporación.

La exclusión de Margarita Cobos y Jesús Luque, ha liberado puestos para introducir entre los quince primeros puestos a nuevas caras como Antonio Jesús Casimiro Andújar, cuarto en la lista de Vázquez, Antonio Urdiales (6), Vanesa Lara de la Cruz (9), y Oscar Belda Parrado (15).

Entre estos primeros puestos, hay dos fichajes cuyos rostros no son nuevos en política. Uno de ellos es el de Eloísa Cabrera (5), mujer fuerte durante muchos años en el Ayuntamiento de Roquetas, delegada territorial de Fomento y Cultura de la Junta, y actualmente directora general de Vivienda y Regeneración Urbana del Gobierno andaluz. “Confío plenamente en su criterio de gestión y en su capacidad”, ha valorado Vázquez sobre un currículum de “mucha experiencia municipal, pues ha llevado conjuntamente con el grandísimo alcalde que es Gabriel Amat un equipo de manera transversal”, palabras con las que Vázquez deja entrever que a Cabrera jugará, de ganar las elecciones municipales, un papel protagonista en el seno del equipo de gobierno.

Otro nombre llamativo sobre el que ha sido preguntada la regidora al término de la presentación de la candidatura es el de Joaquín Pérez de la Blanca, actual concejal no adscrito que en los anteriores comicios encabezó la candidatura de Vox en la capital almeriense. Coincidiendo con el 13 –el número de concejales en esta Corporación–, sobre Pérez de la Blanca la alcaldesa no ha tenido en sus declaraciones ninguna cortapisa: “En el último año, se sumó a nuestras propuestas y apoyó muchos de los proyectos, por lo que me parecía justo y leal darle la oportunidad de tener una gestión el caso de obtener la confianza de los almerienses” a lo que Vázquez ha añadido que el PP “es un partido en el que caben todos”, por lo que la candidata ha animado a todo aquel que hubiera podido tener en algún momento alguna ideología distinta a sumarse a un proyecto, cuya premisa principal, siempre, es trabajar por Almería”.

Siguiendo por el número 16, completan la lista de los populares Amalia Martín, Ana María Trigueros, Sandro Soler, Daniel Romero, José Antonio Belmonte ‘Gorri’, José María Rueda, Mª Antonieta Malaver, Pilar Ortega, Elodia Ortiz, Mar Caparrós y Juanjo Salvador Moreno.