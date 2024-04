Marlaska defiende las inversiones en Almería y garantiza medios para luchar contra las mafias

La creciente actividad en el Mar de Alborán de las mafias internacionales de la inmigración ilegal, narcotráfico y petaqueo ha llegado este martes a la sesión de control del Gobierno que se ha celebrado en el Senado. En la sesión de este martes, el senador del PP por la circunscripción almeriense, Juan José Matarí, ha expuesto esta tarde la necesidad de dotar a la provincia de un plan de seguridad propio, que vaya mucho más allá de la inclusión de Almería en el operativo especial del Campo de Gibraltar, o como mínimo un refuerzo contundente de las unidades marítimas y terrestres que permita revertir una batalla que actualmente se asemeja a la de David contra Goliat.

Juan José Matarí (PP): "Las imágenes de narcolanchas en las playas del Cabo de Gata, Adra y El Ejido ya forman parte del paisaje habitual"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido hoy en el pleno de la Cámara Alta que Almería las inversiones que se han realizado en la provincia y ha garantizado medios materiales y plantillas suficientes para hacer frente al narcotráfico y al incremento de la actividad delictiva en general que en el último año en la provincia ha sido del 11,5%, casi el doble que la media nacional. En respuesta a Matarí, ha recordado que la actual plantilla de la Guardia Civil y Policía Nacional cuenta con 200 agentes más que en el anterior Gobierno del PP, de los que un centenar se corresponden con los que suprimió el Ejecutivo de Rajoy entre los años 2011 y 2018. "¿Saben cómo se da seguridad a provincias como Almería? Recortando efectivos como hicieron ustedes está claro que no. Pero nosotros hemos revertido la situación y vamos a seguir invirtiendo en oferta de empleo público y en infraestructuras", ha esgrimido el ministro.

El senador también citó en su interpelación el "clamor" de la sociedad almeriense ante la impunidad de las narcolanchas que "ya forma parte del paisaje habitual" en las playas del Cabo de Gata, El Ejido y Adra por la falta de medios marítimos de la Guardia Civil y valoró el riesgo de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad al ser el mar de Alborán un enclave estratégico indispensable para la supervivencia de las redes que operan desde el norte de África. Grande-Marlaska ha puesto en valor las actuaciones del plan especial del Campo de Gibraltar en el que se han invertido desde 2018 más de 120 millones de euros y ha citado, entre otras estadísticas, que se han incautado en Almería más de 200 medios de transporte y 30 toneladas de droga.

Cese del subdelegado del Gobierno

Matarí ha recordado en su intervención el llamamiento a la "tranquilidad" del subdelegado del Gobierno en Almería que aseguraba que las narcolanchas iban a quedar reducidas a la mínima expresión en breve y ha pedido el cese porque, a su juicio, "los almerienses no merecen tranquilidad y lo que necesitan es seguridad". También ha recordado que hay cuarteles tercermundistas como el de Roquetas y otros que cerraron hace cinco años como el de Vera, en Níjar han tenido que sufragar las obras el ayuntamiento y la Diputación y en Huércal de Almería se cedió un solar para la nueva infraestructura que nunca llega. "Cuarteles abandonados, embarcaciones obsoletas y con demasiada frecuencia fuera de servicio en la principal puerta de entrada a la península de inmigrantes ilegales".

El ministro le ha pedido al senador del PP "menos oportunismo político y más razón de Estado" y ha citado algunas de las inversiones de los últimos seis años como más de 15 millones en instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la mejora que se está ejecutando en los cuarteles de Cabo de Gata y Sorbas, la nueva comisaría que está en proyecto en Almería y las actuaciones de acondicionamiento de centros de atención temporal de extranjeros por importe de más de 5,5 millones. "Así se trabaja y se da seguridad, no cuando me habla de todo lo que ustedes no hicieron", ha respondido. "Tengan la certeza de que este Gobierno va a seguir invirtiendo en oferta de empleo público e infraestructuras, es la mejor forma de garantizar la seguridad y hacer patria", ha esgrimido Grande-Marlaska sin comprometerse a adoptar ninguna medida adicional de lucha contra las mafias en el mar de Alborán.