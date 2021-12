El ‘caso Mary-Cruz’ regresa 27 años después a los juzgados por impago de la indemnización

Los propietarios de la antigua mercería Mary-Cruz se han puesto ya en manos de abogados para volver a litigar contra el Ayuntamiento de Almería al no haber resarcido el Consistorio la indemnización que las sentencias judiciales le han venido reconociendo en compensación por el desalojo sin autorización judicial, llevado a cabo en 1994.

El diálogo mantenido con el equipo de gobierno queda cerrado tras una reunión con Alcaldía, en la que se le ha comunicado a los afectados la imposibilidad de atender a la indemnización al no disponer de una cuantificación económica de los artículos de la tienda que debían haber sido custodiados por el propio Consistorio y que perdió, al parecer, por un robo en el almacén municipal donde fueron depositados.

Las sentencias condenatorias obligan al Ayuntamiento a indemnizar, pero no establecían la cuantía con la que debe resarcirse a Rafael Montoya y a su mujer, los propietarios de la que en su momento fue un tienda conocida de la calle Terriza, donde se vendía desde un botón a un bolso o un perfume.

Desde hace un lustro esperan que el Ayuntamiento les abone, como se comprometiera el equipo de gobierno tras el desarrollo de una comisión de investigación –comisión plenaria interna– 150.000 euros por los artículos, si bien la cifra se eleva hasta los 400.000 por los intereses de demora acumulados. En todo este tiempo, lo único que ha recuperado el matrimonio es una caja fuerte y 7. 300 de las extintas pesetas.

La última reunión entre las partes se produjo hace poco más de tres meses, personándose a la misma la concejal de Presidencia y portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez, quien, según Montoya, le trasladó la imposibilidad de acatar la orden judicial de indemnización. “Nos dijo que los técnicos municipales no pueden valorar las facturas que les entregamos, ni las actas que levantó en su día la Policía al no existir dichas mercancías en el local municipal en las que se encontraban ya que fueron robadas, mientras que las actas extendidas por los funcionarios son incompletas, no se especifican las cantidades y no se describen elementos básicos para su valoración”.

Montoya apunta que la edil del PP ha invitado a los afectados a acudir de nuevo a los Juzgados para que vuelvan a dictaminar incorporando la cifra compensatoria que corresponda. Tras “el asombro y extrañeza” que el resultado de este encuentro causó a Montoya, los afectados han seguido el camino indicado por Vázquez y preparan la nueva demanda contencioso-admnistrativa “sugerida” por el Ayuntamiento, teniendo previsto, además, interponer una denuncia por “presuntos delitos continuados de prevaricación, perniciosa vulneración de la tutela judicial efectiva, falta de documentación y motivación, fraude de Ley con la correspondiente responsabilidad civil”.

Para empezar, Montoya le reclama al Ayuntamiento que le entregue sin “más demoras” el escrito por el que el Consistorio da por concluida, de manera oficial, la vía administrativa.