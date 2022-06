Los mayores buscan universitarios: ofrecen casa a cambio de compañía

Años de estudio y exámenes de acceso, y las dificultades no acaban ahí para aquellos universitarios no residentes en la capital almeriense. Ya procedan de otros municipios de la provincia o de lugares fuera de los límites geográficos de Almería, acceder a una titulación requiere de un considerable desembolso. Buena parte del mismo corresponde a los gastos de alojamiento con dos vías habituales, residencias o compartir piso con otros estudiantes, a las que pronto se sumará una tercera posibilidad, más económica y con plus de solidaridad. Convivir con los mayores que ofrecen sus casas a cambio, fundamentalmente, de compañía.

Es el programa de “Alojamiento de jóvenes universitarios con personas mayores”, que la Universidad de Almería, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, se dispone a poner en marcha aprovechando las posibilidades que ofrece el catálogo de prestaciones del sistema público de servicios sociales en Andalucía.

Al programa, con años de experiencia en otras ciudades universitarias como Granada o Málaga, se le conoce como PAM. Siglas éstas que abrigan la solidaridad y el apoyo mutuo, a través de la convivencia intergeneracional entre el estudiantado universitario y las personas mayores, elevando la calidad de vida de ambos colectivos.

Para su puesta en marcha, el rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca, y el alcalde capitalino, Ramón Fernández-Pacheco, firmarán en próximas fechas el Protocolo General de Actuación Programa de Alojamiento con Mayores, después de que el Ayuntamiento, en Junta de Gobierno Local, haya bendecido esta iniciativa con su aprobación, implicándose directamente el Consistorio en la organización de este sistema que podrá en contacto a mayores y universitarios con estas sinergias y que reúnan, en ambos casos, los requisitos exigidos en aras de una convivencia agradable que, además, está sujeta a supervisión.

Con una duración inicial prevista de dos años y prorrogable con carácter anual, a través de adenda, hasta dos años más (1+1), el PAM se desarrollará durante los meses de septiembre a julio de cada curso académico. Universidad y Ayuntamiento se ocuparán de la difusión y captación de las personas beneficiarias, así como en la ejecución y el seguimiento del programa. La captación de personas mayores se llevará a cabo antes del mes de junio, aunque el listado permanecerá abierto para posibles nuevas incorporaciones.

La coordinación y seguimiento del programa la realizará el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, que se encargará de recoger las solicitudes de las personas mayores, junto a la UAL, mediante la Unidad de Atención Social del Vicerrectorado de Estudiantes. Se encargarán de verificar las condiciones de la vivienda en una visita previa, de presentar a la ‘pareja’ y de hacer un seguimiento continuo a la convivencia.