La Mesa del Ferrocarril critica el "aislamiento" que sigue lastrando a la provincia en Navidad

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha denunciado este miércoles el "aislamiento" y "ostracismo ferroviario" al que se ve "sometida" la provincia almeriense por el "olvido de Renfe" a la hora de recuperar las circulaciones suspendidas y al no ofertar plazas extras en la conexión con Madrid en Navidad. La plataforma ha señalado en una nota que durante más de un año y medio ha solicitado a Renfe que recupere "todos los trenes que circulaban antes de la pandemia con Granada y Madrid", sin que "de nada" hayan servido la movilizaciones ciudadanas que convocó el pasado noviembre del 2021 y los "incontables correos y llamadas telefónicas que le han remitido a su presidente y al coordinador del Corredor Sur ferroviario".

Según la mesa, la "callada por respuesta" ha sido la contestación que siempre ha ofrecido Renfe, con la única promesa de que a finales de este año se pondría en funcionamiento un tren híbrido del modelo 730 que "pasaría por el cambiador de ancho de vía que se está construyendo en la estación de Granada y que utilizando las vías de ancho internacional Loja-Córdoba y Ciudad Real" puede realizar el trayecto a Madrid en unas cinco horas y media. "Es obvió que tampoco esta promesa la cumplirán, ya que, el cambiador lleva ya más de 18 meses de retraso, una obra que en teoría que se tenía que haber ejecutado en 10 meses y que aún esta pendiente de la colocación del tercer hilo en la vía en dirección con la estación granadina", han abundado.

El coordinador de la Mesa José Carlos Tejada, ha manifestado el "malestar de la plataforma ciudadana, por el grave e inaceptable aislamiento ferroviario que viene sufriendo la provincia de Almería desde hace años". "Los almerienses tenemos que sufrir año tras año los agravios comparativos que sufre nuestra tierra en las infraestructuras ferroviarias. La constante de los últimos años, ha sido una pérdida de destinos y últimamente también de circulaciones de las dos únicas conexiones ferroviarias directas que nos quedan con Granada y Madrid", ha añadido Tejada.

Asimismo, el coordinador asegura que "por parte de Renfe no hay ninguna sensibilidad a la hora de habilitar plazas extras en los periodos estivales, de Semana Santa o en Navidad". "Sí se ofertarán miles de billetes con destino a Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla. Mientras en la conexión con Madrid, con un único tren , donde no hay billetes desde hace meses, no pondrán trenes de refuerzo para cubrir la fuerte demanda por parte de los viajeros", ha incidido.

Tejada ha recalcado el "grave aislamiento ferroviario de la provincia", frente a otras como Málaga, Granada y Murcia, que "tienen ya trenes de alta velocidad, mientras que Almería sigue a la espera de que algún año, no se sabe cuando, los trenes AVE circulen por nuestras vías". Por último, la Mesa ha informado de que ante este "grave escenario" se ha solicitado por quinta vez una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ante lo que se preguntan si ésta "podrá meter en agenda una reunión demandada desde hace tres años por la sociedad civil o si seguirá únicamente acudiendo a grandes eventos organizados por otras plataformas ferroviarias".