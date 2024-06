La Mesa del Ferrocarril pide recuperar este verano la segunda circulación Almería-Madrid

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería mantuvo el viernes pasado un encuentro “breve e intenso” con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras su visita a las obras de la línea de Alta Velocidad en el túnel de La Juaida-Viator. Durante la reunión el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, le trasladó como cuestión prioritaria la recuperación del Talgo con destino Madrid al mediodía. “Nuestra provincia no puede esperar al mes de noviembre para recuperar esa segunda circulación y ese 730 que de manera gradual y progresiva irán llegando a Andalucía”, explica Tejada quien justifica esta petición con el objetivo “de para que llegue un mayor número de turistas nacionales a nuestra provincia es necesario reactivar esa segunda circulación y, por supuesto, que a partir del 1 de julio por parte de Renfe ponga en servicio trenes en doble composición que vengan a ofertar un mayor número de plazas”. Otra de las cuestiones que se trasladó al ministro fue el documento que hace ya mes y medio se remitió a sede ministerial y a los miembros del consejo de administración de la sociedad Alta Velocidad en cuanto a actuaciones complementarias a realizar en la segunda fase del soterramiento de las vías en la capital.

“Para la mesa es prioritario que se aprovechen los nuevos fondos de subvención para mejorar la conectividad ferroviaria de las capitales europeas con un montante de 2.800 millones de euros y plazo de ejecución hasta el año 2028 para realizar las siguientes actuaciones que creemos fundamentales para la futura movilidad tanto de ciudadanos como de mercancías. Hablamos de un cajón soterrado que conecte la avenida del Mediterráneo con la rotonda del Cable Inglés, la construcción de cuatro apeaderos fundamentales para tenerlos ya disponibles de cara al futuro tren de cercanías del Bajo Andarax y a medio plazo el futuro tren de cercanías que tendrá que funcionar tarde o temprano por la comarca del Poniente. Por último, el muelle de carga que pedimos se construya en el sector 20, fundamental en el eje puerto seco de Níjar, muelle de carga sector 20 y puerto de Almería y que beneficiará a la economía almeriense para que empiece a exportar de una manera más limpia y ser más competitiva”, explica el coordinador de la Mesa.

Conexión con el Poniente

Finalmente se entregó al ministro el estudio de implementación que hay que acometer “de manera urgente” con la comarca del Poniente, “aunque no entendemos que el ministerio anuncie una mesa para la ampliación del cercanías de la costa de Málaga y en una comarca como el Poniente donde viven y trabajan más de 300.000 personas no se mueva ficha”, lamenta Tejada. Por último, los representantes de la Mesa del Tren trasladaron al ministro “la preocupación no tanto por la ejecución de los tramos de alta velocidad que estamos convencidos que se entregarán en tiempo y forma, pero el soterramiento de Lorca supone para la mesa un tapón que el ministerio deberá solventar con obras que aceleren su finalización y que permitan conectarnos a finales de 2026 o inicios de 2027 al Corredor Mediterráneo”. La Mesa del Ferrocarril viene reclamando, además, que el Talgo a Madrid tenga dos cabezas tractoras como en el pasado para que se pueda retomar la circulación cuando una locomotora sufre una avería -una situación demasiado frecuente en los últimos meses- sin que se demore el trayecto en exceso.