La Mesa pone en cuarentena la nueva fecha de llegada del AVE a Almería

El pasado jueves 18 de marzo, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, visitó Almería y anunció que la llegada del AVE a la provincia de Almería se retrasa otros tres años. Es decir, ya no será en 2023, plazo que anunciaron no hace demasiado, sino en 2026.

Pero poco ha tardado la sociedad almeriense en poner en entredicho sus palabras. "Metemos en el congelador las fechas que ha puesto el ministro. De los tres tramos que ahora mismo están en ejecución entre Pulpí-Vera, Arejos-Níjar y Níjar-Almería en teoría, en una media de ocho y diez meses las obras deberían las obras ya finalizadas. De los 36 viaductos y dos falsos túneles... no se ha empezado a construir ninguno. Si a eso le sumamos que no se ha sacado a licitación tampoco los tramos de Totana-Lorca y Lorca-Pulpí tenemos un escenario difícil de creer", explica José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril en Almería.

Tejada anuncia que van a pedir es un cronograma "real y honesto" de los plazos de ejecución ya no solo de las obras, también de la futura financiación que van a tener los distintos tramos pendientes.

"Habla del ministro de que al fin Almería ha sido beneficiada con grandes inversiones ferroviarias en materia de infraestructuras. Estamos de acuerdo, pero también hay que recordar al ministro que la provincia de Almería se ha tirado ocho años de sequía total en materia presupuestaria. Y que esta provincia, donde el músculo productivo se basa en las exportaciones hortofrutícolas necesita que la logística ferroviaria llegue a la provincia porque va a ser vital para la supervivencia y la competitividad de las empresas del sector", agrega Tejada.

Reunión con Ábalos

Desde que la Mesa se constituyó en 2015 ha sido recibida por presidentes de congresos, presidentes de parlamento de Andalucía, dos ministros (Ana Pastor e Íñigo de la Serna), pero con Ábalos está siendo imposible. "Y siempre hemos tenido la misma actuación independiente", argumenta Tejada. "Que Ábalos no quiera sentarse con nuestra plataforma... pues tiene que darnos explicaciones. Si algún día nos sentamos con este señor, algún día le pediremos explicaciones. Y eso es lo que quiere evitar. Cuando ha hablado del ferrocarril no ha tenido réplica de nadie en sus visitas. Llevamos cuatro años tocando a su puerta y no ha tenido voluntad política de sentarse con los ciudadanos de Almería", agrega el coordinador de la Mesa.

Futuro uso Uso antigua estación de ferrocarril

Según una encuesta realizada por la propia Mesa del Ferrocarril, un 85% de de los ciudadanos piensa que la antigua estación debe tener un uso cultural y, sobre todo, ferroviario. "Debe ser la puerta de entrada a la ciudad de Almería esa joya de la corona que tenemos como edificio ferroviario", explica Tejada.

"Desde la Mesa hemos trasladado la encuesta tanto a Adif como al alcalde de Almería. Ellos son los dos actores que tienen la decisión del futuro uso de la estación", agrega.

Segunda fase de integración del tren en Almería capital

"El próximo jueves viene el secretario de estado a Almería. Por desgracia, con esta plataforma ciudadana ha habido una opacidad y falta de transparencia enorme en un estado de democracia como es el que vivimos", comenta Tejada con respecto a la segunda fase de integración del tren en Almería capital.

"Hay cuatro alternativas, nos hemos enterado por los medios. Pero no tenemos los detalles. En todo caso, desde la Mesa tenemos claro que el soterramiento debe ser integral, que la estación futura del AVE debe ser la estación de Almería, que en caso de que desechen esa posibilidad, la estación no debe ser soterrada. Y es que en una provincia donde llueve poco pero cuando llueve lo hace con mala uva, no será adecuado", comenta.

"Respeto al tema de la financiación, siguen erre que erre con el plan de negocio. Eso supone vender los 20.000 metros cuadrados que hay en los talleres anexos a la estación serían vendidos a promotoras privadas y así se volverían a construir casoplones parecidos a los que está construyendo Jarquil en el entorno de la estación".

"Nosotros no vemos con buenos ojos ese plan. Entendemos que deben ser los PGE los que finalicen esas obras. Es cierto que entendemos al Ayuntamiento de Almería porque si finalmente se opta por la alternativa más cara estamos hablando de 250 millones de euros. El Ayuntamiento podría un 21% y eso supondría casi 60 millones de euros. Y el Ayuntamiento tendrá un presupuesto de 204 millones de euros. Entiendo que el alcalde entienda que haya que buscar una financiación a través de los PGE", finaliza Tejada.