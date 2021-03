El Mesón Gitano 'desolado': "Muros agrietados, farolas sin alumbrar y arquetas tapadas con una piedra"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha denunciado el estado de abandono en que se encuentra el entorno del Mesón Gitano, "un edificio construido durante mandatos del PP en el Consistorio, con los fondos URBAN de la Unión Europea y recursos municipales, que ha tenido un alto coste económico en su totalidad de más de 10 millones de euros, y que, actualmente, sigue cerrado". “Farolas y arquetas rotas, jardines secos, aceras sin terminar, cables al aire y solares llenos de suciedad, es el espectáculo que desde el Ayuntamiento se ofrece a los turistas, pues no olvidemos que se trata una de las zonas de mas afluencia de Almería, ya que se encuentra en la falda de La Alcazaba, el segundo monumento más visitado de Andalucía", ha manifestado.

Según Aguilar, el pésimo estado del entorno del Mesón Gitano es motivo de malestar constante por parte de los vecinos del Casco Histórico y de La Chanca Pescadería, no sólo por la impresión de ofrece a los visitantes, sino también por los problemas que ello les origina en su día a día. "El alumbrado público prácticamente no existe en esta zona porque las farolas, no sólo están oxidadas, sino que la mayoría no alumbran o están rotas". En este sentido ha recordado que “el Ayuntamiento adjudicó en julio del año pasado un contrato de mejora del alumbrado público con un coste de casi 1.900 euros, y que ha quedado suspendido ante una posible modificación del contrato, y, como consecuencia de ello, no se ha repuesto ninguna farola".

Asimismo, ha señalado que "la ladera de los jardines tiene un aspecto desolador, ya que, después del gasto que supuso arreglar la vegetación del talud, actualmente sólo se ven las plantas secas y los tubos del riego por goteo, sin uso y averiados". A este respecto, Carmen Aguilar ha recordado que “el Ayuntamiento anunció a bombo y platillo el arreglo de estos jardines, con un nuevo gasto, esta vez de más de 70.000 euros, pero la gestión administrativa del PP es tan lenta que, a día de hoy, el contrato ni siquiera se ha adjudicado".

Preocupantes grietas

Uno de los asuntos sobre los que más preocupan al Grupo Socialista es el estado en que se encuentra el muro del Mesón Gitano que comienza en calle Aristóteles, continúa en la calle Sereno y termina en la calle Fernández. "Es preocupante observar las numerosas grietas abiertas en vertical del muro y la gran grieta que se aprecia en la base, a lo largo de toda su extensión". Pero, además, ha lamentado que la obra parezca inacabada, pues “la acera, en muchos sitios, está sin enlosado, y, en aquellos tramos en los que se terminó, posteriormente se rompió y sigue sin arreglarse”. Asimismo, ha criticado el estado del cableado exterior, accesible a cualquier persona, con el grave peligro que esto implica, al igual que las numerosas arquetas rotas que hay y cuya única solución ha sido taparlas con una piedra.

Además, ha destacado el hecho de que los desagües que hay a lo largo del muro del Mesón Gitano y, concretamente, en la calle Eslora, no estén conectados con el saneamiento general y viertan directamente sobre otro muro, donde se está acumulando humedad, dando la impresión de que podría derrumbarse.

Asimismo, la concejala del PSOE ha denunciado la suciedad que se aprecia en el solar entre la calle Almanzor y la calle de la Viña, que han tenido que limpiar los propios vecinos, así como la gran cantidad de viviendas en riesgo de derrumbe y de solares sucios, muchos de ellos municipales, sobre los cuales el Ayuntamiento debería ejercer las competencias que tiene de realizar su correcto manteamiento.