Miguel Cazorla lleva al Juzgado al concejal del PP Carlos Sánchez

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha cursado escrito en el Juzgado de Primera Instancia de Almería contra el concejal del equipo de gobierno del Partido Popular, Carlos Sánchez, al que insta a un acto de conciliación, con retracto público, previo a la formalización de la querella por un posible delito de calumnias sobre el que el representante popular quedó advertido sin que se haya pronunciado al respecto.

La disputa entre los representantes políticos se remonta, esta vez, a la última sesión plenaria, celebrada por la Corporación el pasado día 7 de noviembre. Durante el debate sobre las consecuencias de la sentencia del paseo marítimo y avanzado el Pleno hacia una modificación presupuestaria para la instalación de la tres coronas de Navidad en la Rambla, el concejal de Promoción de la Ciudad se enzarzó en una agria discusión que acabó con Sánchez recomendando a Cazorla “esconderse bajo el mármol” de las bancadas del Salón Noble cuando “se hable de sentencias”, sacando a relucir la “del Kiosco Oasis” y “acuerdos en servilletas” de la época de Cazorla cuando era responsable del área de Turismo, quien negó en ese mismo momento tales extremos.

Gesto solidario El representante de Cs piensa destinar la indemnización a una causa solidaria

Pero no fue suficiente. La semana siguiente, el portavoz de Ciudadanos convidó al concejal del PP a retractarse públicamente antes de un plazo de 15 días, advirtiéndole con ello de la presentación de una querella. Dicho retracto no se ha producido, por lo que Miguel Cazorla ha presentado el acto de conciliación el pasado día 2, consistente en cinco folios con cuatro peticiones. Entre ellas, de nuevo, una aclaración pública por parte del representante del PP que, en el caso de no llegar, será objeto de querella por un posible delito de calumnias al considerar Cazorla dañado su honor. La indemnización, en el caso de producirse, será destinada por el edil de Cs a una organización no gubernamental o asociación de carácter social.