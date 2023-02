Miguel Cazorla, "emocionado" con su candidatura a la Alcaldía de Almería

Miguel Cazorla se ha organizado desde que en noviembre del pasado año abandonara Ciudadanos al no ser el elegido para liderar la candidatura de la formación naranja en Almería capital. Estará presente entre las opciones políticas de las elecciones de mayo como candidato por el nuevo partido político creado por Pepe Montoya, Almería Avanza. "Miguel Cazorla no está solo, me llena de orgullo y me emociona", ha manifestado.

Haciendo uso de la sala de prensa del Ayuntamiento, Cazorla ha presentado este “proyecto provincial, de carácter municipalista, que nace para y por los almerienses, con ilusión y para defender los intereses de Almería con independencia y libertad”. El edil ha hecho un llamamiento a aquellos que “se sientan mal atendidos, que piensen que el Ayuntamiento está muy alejado y que quieran aportar ideas” para que se sumen a esta iniciativa que no tendrá en cuenta "si se es de izquierda, de derechas o del centro".

La lista aún no está confeccionada, la presentación oficial del partido será el 1 de marzo en el Gran Hotel (20.00 horas), y la sede, junto a la antigua sede de Correos, será inaugura una semana después.