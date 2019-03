El "posmachismo" por Miguel Lorente Acosta

La semana del Día de la Mujer se ha iniciado muy fuerte en la UAL este martes 5 de marzo al contarse con la destacada presencia de Miguel Lorente Acosta, el que fuese Delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre abril de 2008 y diciembre de 2011, y que actualmente es director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada, en la que es profesor de Medicina Legal. Ha ofrecido una conferencia con lleno absoluto en la Sala de Grados del Paraninfo bajo el título ‘Posmachismo: la nueva estrategia contra la igualdad’. Ha situado así una máxima atención en el 8-M entre el alumnado, tal y como se pretendía desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género y la Facultad de Psicología, coorganizadora el evento.

En ese sentido, Maribel Ramírez, responsable de dicha delegación y vicerrectora de Estudiantes y Empleo, ha recordado a los asistentes que “la Universidad de Almería apuesta por incluir la igualdad de género entre todos sus ámbitos de conocimiento, pues este tema debe ser transversal a cualquier disciplina”, al tiempo que ha subrayado la firme idea de que “la universidad es una institución que destaca por producir conocimiento académico, pero no olvida los valores sociales imprescindibles para formar estudiantes íntegros, autónomos y responsables”. Satisfecha por la colaboración de otros órganos de la UAL en la organización del programa del Día de la Mujer, y acompañada por María Encarnación Carmona, decana de la Facultad de Psicología, Ramírez ha repasado los actos a desarrollar, siempre con la convicción de que “la formación es uno de los pilares fundamentales para erradicar cualquier tipo de conducta impropia”.

Miguel Lorente ha basado su intervención en varias líneas maestras, desvelando la clave de que “hay dos grandes estrategias en el machismo para enfrentarse a esta transformación social que estamos viviendo, porque se está avanzando de manera decidida hacia la igualdad, que son el machismo exhibicionista que puso de moda Donald Trump, y una más subliminal, que es la que yo llamo el ‘posmachismo’, una forma de evitar que la igualdad avance pero no con un ataque directo, sino generando confusión”, ha explicado: “Cuando hablar de violencia de genero tiene por respuesta que hay mucha denuncia falsa, o se dice que todas las violencias son importantes y que no hay que quedarse solo con la que sufren las mujeres”. El resultado es que “se produce la distancia y hace que la sociedad no se posicione y haya pasividad, y todo siga igual”.

Al fin y al cabo, según Lorente, “es lo que se pretende, que se mantenga esa estructura de poder, que es lo que en el fondo significa el machismo”. Ante esto la ‘receta es “primero conocimiento, ya que se proyectan mitos y estereotipos, un significado que se le da a la realidad y que para nada se corresponde con los acontecimientos, siendo necesario desarrollar conciencia crítica y que se impida que la ‘posverdad sea la referencia”. Además, ha puesto como básico el “compromiso, no hay neutralidad, no se puede no hacer nada ante las más de 600.000 mujeres maltratadas y las 60 asesinadas de media cada año, significa que estás haciendo para que continue”.

Además de la importancia del nombre propio de Miguel Lorente, el alto nivel que la Universidad de Almería ha querido darle a esta conmemoración se ha traducido en la próxima presencia, con fecha por confirmar, de Ana María Pérez, pionera en la lucha por los derechos de las mujeres durante el franquismo y la transición, que impartirá la charla ‘Al feminismo nunca lo pararán’. Sí que hay día fijado, el próximo martes día 12, para una acción social en el campus almeriense, ‘Feministas en la UAL por los buenos tratos’, que será dirigida por Yolanda Domínguez, artista visual que estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, que es Máster en Arte y Nuevas Tecnologías por la Universidad Europea de Madrid y también Master en Fotografía Contemporánea por la Escuela de Fotografía EFTI, también de Madrid. Maribel Ramírez se ha mostrado contenta de la involucración de los estudiantes, que “enseñarán cómo sería la UAL sin igualdad a través de pequeñas representaciones que sorprenderán a sus compañeros”.

Por último, al día siguiente, 13 de marzo, desde ‘igUALdad’ se ha organizado el disfrute de una obra teatral titulada ‘Una historia de la emancipación de las mujeres’, de ‘La caja de Nora’, “un montaje realista que presenta las transformaciones políticas, sociales y subjetivas impulsadas por la mujer a lo largo de la historia del último siglo, ello a través de diferentes escenas de teatro contemporáneo; un proceso de liberación”. Sus tablas serán las del Paraninfo de la Universidad de Almería desde las 11.00 horas, con apertura de puertas a las 10.45 horas. En este tan completo programa participan las facultades de Humanidades y Psicología, así como el Departamento de Educación, los tres de la UAL, junto al Centro de Documentación Crítica y junto a la asociación ‘acciónenred Andalucía’.