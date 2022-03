Monjas de Almería crean un vivero sin los permisos urbanísticos

La empresa Verde Urbano Paisajismo & Jardinería ha trabajado para ayuntamientos como los de Adra, Vera y también el capitalino. Es la encargada, por ejemplo, de colocar el riego automático en la ampliación del paseo marítimo y dispone de un vivero en el término municipal, junto a Los Partidores. Estas instalaciones son propiedad de una congregación religiosa y se encuentran en una situación irregular, ya que no contaban con los permisos urbanísticos necesarios para su creación y pueden ser objeto de sanciones económicas por parte del Ayuntamiento de la capital.

El orden del día del Pleno celebrado por el Consistorio contemplaba varios asuntos urbanísticos, en principio, de carácter menor, si bien la sorpresa llegaba en el punto 12 sobre la “aprobación de un proyecto” de oficinas de almacenaje y venta en una de las parcelas del paraje de Los Partidores.

Las intervenciones de los grupos de la oposición dejaron ver, de forma paulatina, que este proyecto está ejecutado, al parecer, por las Siervas de la Iglesia, tratándose más legalizar lo ya hecho, y en funcionamiento, que de una nueva actuación. El Grupo Socialista, Ciudadanos y la concejal no adscrita pidieron la retirada del punto en aras de “buscar un mejor camino” y preguntaron también al concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, sobre la posible apertura de un expediente sancionador. “Da igual monjas que frailes, no podemos estar en contra de la actividad ni de quien la promueve, sino que no nos parece que el procedimiento propuesto sea el adecuado. Parece irregular o, como mínimo, mejorable”, sostuvo el concejal socialista Eusebio Villanueva.

El PP no aceptó la retirada del punto al estar refrendado por los informes técnicos y jurídicos, y la edil del equipo de gobierno dejó abierta esa posible multa en un paso posterior a esta legalización a favor de la hermanas.

Por otra parte, la Corporación ha elevado una declaración institucional, honorífica, para reconocer la labor de la asociación ‘A toda vela’ en su 25 aniversario.

De forma institucional se ha acordado también condenar la invasión de Ucrania por parte del Gobierno Ruso y apoyar las acciones del Gobierno de España, en colaboración con los aliados de la OTAN y la UE, movilizando los recursos asistenciales e institucionales necesarios para paliar la situación de los refugiados ucranianos.

El Ayuntamiento ha aprobado, además, su adhesión a la Red de Ciudades por una Movilidad de Bajas Emisiones y el Reglamento del Consejo General de Participación Ciudadana.