“Montar la barra en la Romería de Torregarcía supone una semana de trabajo”

Mientras España tirita estos días junto a la lumbre de la chimenea, el brasero o la estufa, en Almería nos disponemos a realizar la primera romería del año y no precisamente a un lugar recogido del interior: nada menos que a la playa de Torregarcía, sobre coyas olas llegó flotando la imagen de la Virgen del Mar, la Patrona.

–Romería es sinónimo de devoción, pero también de comer y beber en las barras.

–¡Ja, ja, ja! Pues sí, ambos factores van unidos. La Cofradía de la que soy Hna. Mayor, el Cristo del Amor y Virgen del Primer Dolor, monta una barra junto a la ermita de Torregarcía desde hace muchos años. Es un servicio a los romeros y una fuente de ingresos para nosotros.

–Pero ¡qué pechá de trabajo os metéis en el cuerpo!

–Tú lo sabes bien, ya que sueles estar en la plancha cuando hay barra. Es una de las cuatro fuentes de ingresos que tenemos las Cofradías: las cuotas de los cofrades (muy bajas), la Lotería de Navidad, la publicidad de los programas de Semana Santa y las barras que ponemos, cuatro en nuestro caso: esta de Torregarcía, la Cruz de Mayo y fin de curso y fiesta de La Milagrosa en el colegio de dicha orden, cercano a nuestra parroquia.

"Supone gastos de casi 600 euros: tasas al Ayuntamiento de suelo y luz, un guarda jurado, alquiler de equipos..."

–Algo tan aparentemente simple pero que genera bastante trabajo y gastos...

– ¡Y que lo digas! Empezando por los gastos, se nos van 500 ó 600 euros entre las tasas del Ayuntamiento de radicación y la novedad de este año: la luz; un guarda jurado que estuvo anoche vigilando los materiales, alquiler de enseres (barras, botelleros, congeladores) más la comida que hay que comprar.

–Hay que proveerse bien, no es cosa de estar a las 2 sin tapas...

–¡Ja, ja, ja! Nosotros compramos cien cajas de cervezas (80 con alcohol y 20 sin), unos tres mil botellines, vino y refrescos. Para tapas, 200 kg. de carne, y además chorizos, morcillas, salchichas, hamburguesas... para la plancha. Los cofrades también aportamos platos hechos en nuestras casas: carne con tomate, callos, almejas y allí mismo hacemos 8 ó 10 pailas de migas y otras tantas paellas que pueden ser más si la gente sigue pidiendo ¡Ah! y 400 barras de pan de hoy mismo.

–Además del gasto previo, muchas horas de trabajo...

–Mira, tenemos que ponernos las pilas un mes antes, cuando el Ayuntamiento abre el plazo de petición para instalar barras. Hay que realizar todo el papeleo y esperar la concesión y el reparto de suelo. El día anterior hay que llevar todo el material: barras, botelleros, congeladores, planchas, comida y bebida, platos y vasos... y dejarlo todo instalado el sábado. Así, mientras la mitad esta montando el chiringuito, la otra mitad está preparando comida en la Casa de Hermandad. Un día de trabajo sin parar.

–Pues hará falta bastante ‘mano de obra’...

"Las Cofradías no tenemos más ingresos que las cuotas de los cofrades, barras, Lotería y anuncios del programa"

–Entre 25 ó 30 cofrades están dos días dando el callo para que todo resulte bien. Hay que reconocer que se gana dinero pero se trabaja mucho. Llegamos a las 8 de la mañana y estamos hasta bien entrada la noche desmontando. Además, no somos camareros, puede surgir algún error que espero nos los perdonen un año más. Lo haremos lo mejor posible.

–¡Palabra de hermana mayor!

–¡Ja, ja, ja! Hace cinco años, aunque estuve en dos Directivas anteriores de teniente. Me queda año y medio y no quiero irme sin dejarle a nuestra Virgen un manto de capilla nuevo bordado en hilo de oro y acabar la canastilla del paso del Cristo.

–Sé que hoy pasarás mala noche un año más...

–Sí, dice mi marido que me paso la noche entera pidiendo cerveza y tapas de lomo, hamburguesa y morcilla de tanto repetirlo durante el mediodía. Los nervios se me meten en el cuerpo y, como bien sabes, me cuesta echarlos fuera.

–¡Buena barra, jefa!

–Segura que sí. Y a ti, ¡buena crónica en el Diario de Almería!