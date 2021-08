Moreno: “Almería ocupa un lugar muy importante en la agenda del Gobierno andaluz"

Apoyo al AVE y contra la derogación del Tajo-Segura

Juanma Moreno ha pedido al Gobierno de España “que ayude” a Almería. Moreno ha asegurado que no tiene la intención de confrontar “pero sí pedir con lealtad algunos aspectos que considera justos”. Entre ellos, ha destacado que necesita por parte del Gobierno de España ayuda con el agua y “que se hagan las infraestructuras que necesitan y que ya tenían que estar hechas”. Y ha remarcado que “ya no pido dinero pero sí que nos ayuden”. Igualmente, ha instado al Gobierno de la Nación a que cambie su postura respeto al trasvase Tajo-Segura y ha insistido en la necesidad de que el AVE llegue a Almería “ya, y no dentro de 25 años”. Por último, de cara al nuevo curso político, Moreno ha insistido en que “están centrados en buscar soluciones y en paliar los daños de la pandemia aunque algunos estén obsesionados con unas elecciones”.