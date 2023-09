Moreno alaba la gestión de Carmelo Rodríguez: “Gracias por impulsar la UAL de forma tan meritoria a lo largo de ocho años”

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido el responsable de inaugurar el curso académico en la Universidad de Almería (UAL). Y debido a que el actual rector, Carmelo Rodríguez, abandonará pronto el puesto, no ha dudado en dedicarle palabras de gratitud y alabanza por su gestión: “Gracias a ti y a todo tu equipo por mimar, por impulsar esta institución de forma tan meritoria como lo has hecho a lo largo de estos ocho años”.

“No es fácil gestionar, nunca lo es. Gestionar es una de las tareas más complejas que hay porque siempre se encuentra uno muchas dificultades, porque hay muchas variables que no dependen de uno y porque cuando uno toma una decisión, siempre algunos que lo aplauden y otros que no le gustan (…) Ssiempre es complejo, pero se lleva uno siempre la satisfacción de trabajar el servicio público y por el interés de los demás”, ha dicho Moreno.

Por ello, ha agradecido a Rodríguez por “querer soñar y soñar a lo grande; como has querido soñar y como lo has conseguido, y por trabajar noblemente en beneficio del talento formado precisamente en Almería”.

“Una Almería que no me cansaré de decirlo, (...) ha de dar el paso y posicionarse no solamente como una ciudad, sino también como una provincia de primer nivel en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y también en el conjunto de España y especialmente en el arco Mediterráneo, donde tiene mucho, mucho que decir”, ha añadido.

Moreno ha prometido el empuje del Gobierno andaluz para esta meta porque, asevera, él mismo en persona cree “muchísimo en las posibilidades, capacidades y potencialidades que tiene esta gran provincia, esa gran ciudad de Almería”.

NUEVO CURSO UNIVERSITARIO

Sobre el nuevo curso universitario, ha argumentado que no será “igual a los anteriores”, así como que “marcará un punto de inflexión largamente demandado y largamente esperado”. “Por fin estamos en condiciones de afrontar esa revolución que nuestras universidades públicas necesitaban para ser propiamente hija de su tiempo”, ha dicho.

Y es que Moreno ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este martes el nuevo modelo de financiación del sistema universitario público, tras el "respaldo unánime" obtenido en el seno del pleno del Consejo Andaluz de Universidades, fruto de un "debate intenso" de años con los rectores, las representaciones sindicales, estudiantiles y empresariales.

Asimismo, ha apuntado que ha dado instrucciones a la Consejería de Universidad para que “impulse y de manera inmediata los primeros proyectos estratégicos a los que hace referencia el nuevo modelo de financiación, con una inyección adicional de 14 millones de euros para que las universidades planteen iniciativas de interés, a fin de prestar un mejor servicio al conjunto de la sociedad andaluza”.

“En una sociedad tan crispada y tan excesivamente polarizada, hemos demostrado que todavía sigue siendo posible (…) el entendimiento para alcanzar metas que siempre tienen que ser más ambiciosas”, ha dicho.Moreno ha deseado que acuerdos como éste puedan servir como ejemplo “para resolver cuanto antes urgencias, incluso mayores, como la del nuevo modelo de financiación autonómica que nos permita poner fin a tantos años de injusta infrafinanciación que tenemos en nuestra comunidad, porque es la única forma de que Andalucía pueda obtener los recursos que le corresponde también para reforzar y mejorar nuestros servicios públicos”.

Ha asegurado que la propuesta alcanzada en el ámbito universitario era el “gran hito” que faltaba para blindar la educación superior, “dotándola de certidumbre financiera, más autonomía y también más corresponsabilidad en ese objetivo global que es la excelencia académica”.

Según Moreno, este nuevo modelo impulsará una armonización financiera entre todas las universidades, de forma que cada una pueda organizar su planificación a medio y largo plazo, “ajustándose evidentemente a sus necesidades y también a sus propias particularidades, entre otras cosas, gracias también al nuevo decreto de ordenación de enseñanza aprobado antes del verano”.

Ha subrayado además que a partir de 2024 se empezará a aplicar un nuevo plan plurianual de inversiones para infraestructuras y digitalización, que se prolongará hasta el año 2027.

“Me gustaría que pudiera valorarse en su justa medida el ingente esfuerzo que desde el año de 2019 viene realizando el Gobierno de Andalucía por optimizar el fondo del sistema”, con un “esfuerzo presupuestariamente muy potente siempre al alza ejercicio tras ejercicio” y “mejoras de calado en todos los frentes”.

Ha recalcado que esta mejora servirá también para hacer frente mejor a emergencias como el cambio climático o la falta de profesionales sanitarios, y ha añadido que en paralelo a este modelo, la Junta trabaja ya en una Ley Andaluza de Universidades que “permita poder decidir más y mejor sobre el destino de nuestra educación superior”.

“Y estamos dando los primeros pasos para dotarnos de una Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Toda una declaración de intenciones de esta apuesta que tiene que ser decidida y redoblada por parte de la sociedad andaluza y por una investigación de excelencia, como acredita el nuevo decreto de agentes del sistema de conocimiento aprobado la semana pasada”, ha abundado.