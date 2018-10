Moreno busca una alianza con Cs como única alternativa a Díaz

Juanma Moreno no se acordaba ayer del Egopa, pero sí de las últimas elecciones que se celebraron en Andalucía, las generales de junio de 2016. El PP se llevó a la mayoría de los escaños en juego. "¿Por qué ese señor que eligió entonces nuestra papeleta no la va a coger ahora?", se cuestionó ayer el líder popular, que dijo tener en su haber encuestas que dejan a la suma entre su partido y Ciudadanos "extremadamente cerca" de la mayoría absoluta.

Fue Juan Marín, la otra mitad de la "mayoría alternativa", quien dijo ayer que no piensa apoyar un ejecutivo donde esté Podemos. Mucho menos sentarse con la confluencia en un hipotético Consejo de Gobierno. El sentimiento es mutuo. Adelante Andalucía tiene vocación de liderazgo, pero en caso de no lograr su objetivo -algo muy improbable-, los confluentes tampoco dejarán que Ciudadanos o el PP se hagan con el poder.

Juanma Moreno tiene claro que él es la única "garantía de cambio". No es del todo así, pero el líder regional del PP tiene parte de razón. La "mayoría alternativa" -palabra del político malagueño- que formarían populares y naranjas es la única opción real para que el PSOE salga de San Telmo. Ninguna de las encuestas publicadas -ni las que tienen en su poder los partidos- otorgan aún los 55 escaños a la suma de PP y Ciudadanos, pero el centro derecha no puede mirar a la izquierda del socialismo para lograr su objetivo.

Rodríguez veta una coalición con el PSOE y acusa a Díaz de mentir

La candidata de Adelante Andalucía para las elecciones del 2 de diciembre, Teresa Rodríguez, descartó ayer una coalición con los socialistas. "No nos planteamos un Gobierno conjunto con el PSOE porque sabemos que tienen una gran habilidad de apropiarse de tus éxitos y hacerte partícipe de sus contradicciones", dijo Rodríguez en Onda Cero. Podemos no dejará gobernar al PP, pero no quiere tampoco ser muleta del PSOE. No ayuda mucho la mala relación entre la política gaditana y la presidenta, que ayer sumó un nuevo episodio. Rodríguez acusó a Díaz de "mentir" cuando dice que no puede pactar con Podemos los presupuestos y lo utiliza como excusa para el adelanto electoral. En su cuenta de Twitter, la líder regional de Podemos adjuntó dos cartas firmadas por ella y por su portavoz de Economía, Carmen Lizárraga. En las misivas, los morados se ofrecen a María Jesús Montero -en 2017-y a Antonio Ramírez de Arellano para pactar las cuentas. Desde Podemos aseguran que ninguna obtuvo respuestas.