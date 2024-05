"Moros, fuera del barrio": un mensaje racista en la puerta de un gimnasio de Almería

Los hermanos Said y Youssef Zamani abrieron hace un año un centro deportivo en la calle Universidad de Texas, en el barrio de Altamira en Almería. Un negocio que va viento en popa y no para de crecer. En Powerfull, que así se llama, entrenan a diario cientos de personas de la zona.

Sin embargo, este viernes recibieron un mensaje anónimo de alguien del barrio, presuntamente. Cinco palabras cargadas de odio y racismo: "Fuera putos moros del barrio". Una hoja de papel escrita a bolígrafo, con letras mayúsculas, quizás para ocultar la grafía del autor, o tal vez para remarcar más el odio de ese mensaje xenófobo.

"Cada mañana abrimos a las 7:00. Cuando llegué, ahí estaba el papel, doblado debajo de la persiana. Lo cogí y vi lo que ponía", explica Youssef. En un principio no quisieron darle mayor importancia, aseguran, pero tras meditarlo mejor creyeron que era mejor no quedarse callados ante este ataque: "lo publicamos en las redes sociales del centro deportivo y no han parado de llegarnos mensajes de apoyo", dicen.

"Hoy encontramos esta carta anónima en la puerta de nuestro local. Han aprovechado el tiempo en el que estaba cerrado para poder ser racistas sin dar la cara. Es triste y preocupante ver que el racismo sigue presente en nuestra comunidad. Es importante que todos nos unamos para luchar contra la discriminación y promover la igualdad", dicen en el post publicado en Instagram.

Lo han denunciado ante la Policía Local, si bien les han dicho que hay poco que hacer al no no haber ninguna grabación. Aunque posiblemente no sea la primera vez que reciben un mensaje de este tipo. Cuentan que hace unos días había otro papel doblado junto a la puerta, pero ni siquiera lo abrieron: "vi que por fuera no ponía nada y directamente lo tiré a la basura", cuenta uno de los dos hermanos.

Dos marroquíes que llevan 19 años en Almería

Said y Youssef son marroquíes pero llevan en España más de la mitad de su vida. Llegaron a Almería con 12 años y ahora, con 31 años, han logrado hacer realidad su sueño de tener un centro de entrenamiento personal. En el barrio ya son muy conocidos y aseguran que no han tenido problemas con nadie. "Los vecinos están contentos con nosotros; de hecho, hemos revitalizado esta calle", dicen orgullosos de lo que están consiguiendo con Powerfull Sport.

Siempre han estado integrados en Almería. Han trabajado en muchos gimnasios y con la pandemia comenzaron a entrenara gente en los parques. Todo enfocado en poder tener su propio negocio. Porque su vida siempre ha sido el deporte. "Nuestro objetivo desde pequeños era tener un local así u opositar para la Policía Nacional", explican.

Por eso, no entienden lo sucedido este viernes. "Nos duele mucho recibir un mensaje así", cuentan consternados. No sospechan de nadie del barrio, porque "es una zona de gente mayor y siempre que pasan por aquí nos saludan y nos hablan con respeto". Por ello, tienen claro que el mensaje es puramente racista, no hay otros motivos posibles. "Llevamos muchos años aquí y, lamentablemente, otras veces ya hemos tenido que lidiar con situaciones xenófobas", cuenta.

El odio de esa persona que los quiere fuera del barrio no va a amedrentarlos ni a menoscabar su ánimo. "Tenemos muchos clientes españoles que son para nosotros como una segunda familia". Por ello, ya miran al futuro con esperanza y nuevos proyectos. Le pese a quien le pese.