Música de piano para animar a los que están en cuarentena por el coronavirus

La cuarentena por el estado de alarma decretado a raíz de la crisis por el Covid-19 ha sacado lo mejor de los españoles, que han apostado por organizar todo tipo de actividades para animar a sus conciudadanos, como ha hecho este sábado con su piano la joven almeriense Andrea Martín Pérez.

Esta vecina de Almería ha ofrecido un recital de casi dos horas que ha tenido un fuerte impacto en las redes sociales, un éxito que no podía imaginar. "No lo esperaba, he visto a gente sacando su piano y tocando, y he decidido hacer lo mismo. Cuando he terminado la primera pieza, me he asomado y he visto aplaudir a un montón de gente", revela en una entrevista telefónica con Efe.

"Creía que no iba a sonar tanto, no tengo altavoz, pero hay tal silencio en las casas, en las calles, hay un silencio en sí, que se ha podido escuchar en mi calle y en las paralelas. Ha sido muy emotivo", confiesa.

Andrea vive en la calle Pedro Jover, en el casco histórico de la capital almeriense, un rincón de la ciudad en el que, principalmente, residen personas de edad avanzada, que entre las doce del mediodía y las dos de la tarde, así como parte de su familia, han podido disfrutar de su música.

Esta licenciada en Derecho ha estudiado piano desde niña, cursando los diez años del grado profesional que se pueden realizar en Almería. Además, mientras se sacaba la carrera en la universidad, compatibilizó el grado con un trabajo como profesora en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA).

En la actualidad, prepara las oposiciones de judicatura, por lo que dejó este trabajo para poder centrarse en su futuro como juez.

"Estudio diez horas diarias, seis días a la semana. Libro precisamente el sábado. El resto de días sólo podría interpretar por la noche, pero no ha hecho buen tiempo. Hoy ha salido el sol, no hacía mucho viento y he visto la oportunidad", dice. La casualidad ha querido que justo hoy se celebre el Día Mundial del Piano.

Confiesa que ha visto en redes sociales a otras personas que han ofrecido antes que ella recitales similares, pero "con pianos, muy poquitos". "Ha gustado muchísimo, ha sido una oportunidad", apunta aún ilusionada por haber llevado un poco de esperanza a sus vecinos.

Entre el repertorio elegido por la joven ha habido un poco de todo, desde piezas de compositores famosos como Michael Nyman, a bandas sonoras de películas como 'La vida es bella', 'Amelie' o 'Titanic', y de famosas series de televisión como 'Juego de Tronos'.

"Son piezas que suelo tocar, que personalmente me animan, así que he pensado: ¿por qué no van a animar a los demás? Los músicos tocamos para nosotros pero también para los demás, pensando en que se sientan bien escuchándonos", añade.

Por ello, ha escogido "una franja horaria antes de comer, en la que no pega mucho ver la tele" para trasladar a su barrio esta alegría por la música que siente desde su infancia, aunque ahora toca volver a los apuntes de las oposiciones.

"La cuarentena, como opositora, no la he notado mucho porque estoy acostumbrada a estar en casa, aunque ha afectado a las convocatorias, ya que se han suspendido todas las oposiciones. Aunque la motivación no es la misma, trato de no pensar a larga distancia, sino en el día a día, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así", afirma.

Sea como sea, la joven Andrea lo tiene claro y al ser interpelada sobre si volverá a repetir esta experiencia, responde rotunda: "Segurísimo, en cuando haya otro buen momento, estoy encantada".