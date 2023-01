Nace en Almería el festival INDAHELL Rock Fest, dedicado a la música rock y metal

Con más de 100 conciertos a sus espaldas, Waiting for Sunset es una banda de Post-Harcore que lleva quince años recorriendo escenarios y trasladando a todos sus vivencias personales con canciones que mezclan melodía y agresividad a partes iguales y que a pocos dejan indiferentes. El grupo debutó en 2008 y en 2011 publicaron su primer disco, A Reason to be Found (con 12 canciones), al que siguieron Waiting for Sunset (un EP con 2 canciones; en 2015) y, después, Hope of Fire (con 11 canciones; en 2018), éste último lanzado bajo el sello de Maldito Digital, con el apoyo y la edición de Maldito Records. Entre varias entradas y salidas de componentes, la banda la forman actualmente José María Crespo "Gotche" (letras y voz), Jesús Martí (letras, voz y bajo), Nacho Muñoz (guitarra), Mario Nieto (batería) y José Miguel Rebolledo (guitarra).

R. G. F.: Antes de nada me gustaría saber un poco sobre el origen de Waiting for Sunset y sus objetivos.

José María: La banda nació en 2008 por pura diversión e inquietud con el claro objetivo de tocar en directo. Tras años escuchando música rock, queríamos probar a crear canciones y ver qué podíamos conseguir. Por aquellos entonces, Almería tenía una escena bastante movida y eso nos hizo tener aún más ganas de actuar. Nuestra progresión se hizo más patente al año siguiente al mudarnos a Granada, cuando Jesús ingresó en el grupo y pudimos desarrollar nuestra faceta melódica con más profundidad.

R. G. F.: Las letras que componéis nacen de vuestras vivencias personales oscuras. ¿Se podría decir que utilizáis la música para enfrentaros a experiencias negativas o de preocupación?

Nacho: Una de las cosas que tenemos los cinco en común, es que hemos tenido vidas y caminos complicados, así que hemos tenido la suerte de encontrarnos para poder expresarlo a través de la música de manera catártica.

R. G. F.: En el año 2011 presentasteis A Reason to be Found, un disco grabado bajo el sello austriaco Noisehead Records, el cual incluyó acuerdos comerciales con la gigante discográfica Relapse Records y, también, con la distribuidora Nuclear Blast, para distribuir el disco en el mercado norteamericano, entre otros. ¿Qué me podéis contar sobre este primer proyecto, y el alcance que tuvo?

Jesús: Éramos muy jóvenes cuando de repente nos fuimos a Austria a grabar nuestro primer disco y eso es el sueño de cualquier banda. La experiencia fue increíble y las críticas de los medios fueron muy positivas. También pudimos llegar a más público del que esperábamos: fue curioso encontrar nuestro álbum circulando por Internet en páginas poco legales de todo el mundo...

R. G. F.: Waiting for Sunset es un EP compuesto por dos canciones que autoeditasteis en 2015 en Almería. ¿Cómo resultó la experiencia de la autoedición?

José María: Fue una época de transición en la cual nuestras vidas estaban sufriendo cambios importantes, así que decidimos grabar en Almería para poder dedicarle el mayor tiempo posible dentro de nuestras circunstancias. Honestamente, el resultado no fue el esperado pero nos sirvió para darle un nuevo enfoque a la banda y aprender sobre métodos de grabación y de autopromoción.

R. G. F.: "Hoy se acabó, es más de lo que puedo jurar; los ángeles vienen suplicando mis pulmones. Los soldados sin corazón marcan la tumba; simplemente nada será igual". Así comienza la letra de vuestro tema titulado "The Fear". ¿Qué queríais contar con esta canción, que por cierto, me vuelve loco?

Jesús: La canción, básicamente, trata del miedo a perder lo que tienes, a tener que cavar tu propia tumba y aceptar que una parte de ti va a morir inevitablemente. Por suerte, eso también conlleva que salga a relucir un nuevo "yo". Lo realmente complicado es abrazar la idea de la metamorfosis y aceptarla.

R. G. F.: El videoclip oficial de esta canción (The Fear) es flipante, una verdadera explosión musical, con una caña brutal. ¿Cómo se os ocurrió la idea del videoclip? ¿Y dónde se rodó?

Nacho: Fue un vídeo más bien accidental, ya que nuestros planes eran otros pero surgió un percance con el equipo técnico original y tuvimos que improvisar una idea completamente nueva. Se grabó en un sótano secreto del cual no podemos hablar.

R. G. F.: Pues quedó muy bien. ¿Alguna anécdota que contar durante su desarrollo?

Nacho: Sí, claro. El cámara que nos iba a grabar se abrió la cabeza al cerrar el maletero del coche cuando iba a salir para el set de rodaje. Como ya estaba todo preparado, tuvimos que buscar a una persona de improvisto en el momento para poder grabarlo. Así que en parte, consideramos este videoclip maldito en cierto modo.

R. G. F.: ¿Cómo definiríais vuestro último disco Hope of Fire?

Mario: Para mi significó subir un peldaño en cuanto a calidad musical con respecto al primer disco, ya que le dedicamos más de un año a la composición mientras girábamos por todo el territorio nacional. Es un disco con canciones muy personales donde todos aportamos lo mejor que teníamos y nos hizo crecer como familia.

R. G. F.: ¿Qué me podríais decir más sobre este disco?

José María: En muchas facetas es un disco arriesgado y distinto a lo que suele escucharse en nuestro estilo. También fue "atrevido" lanzar como single una canción de cinco minutos tan variada como es "Hope of Fire", el tema que da nombre al álbum.

José Miguel: Yo que entré al grupo con el disco ya en el mercado, he de decir que al escucharlo me resultaba mágico. Tiene una fuerza y una personalidad especial, que ahora desde dentro he podido apreciar y conocer más a fondo.

R. G. F.: Entre vuestro anterior álbum (A Reason to be Found) y éste, ¿de qué cosas se ha dado cuenta Waiting for Sunset?

José María: De demasiadas cosas. En definitiva, habíamos crecido pues habían pasado ocho años. En cierto sentido, uno acaba desencantado con la industria musical actual y más concretamente la de nuestro país. Pero nosotros elegimos seguir el camino fieles a nuestro espíritu: tomándonos la tarea en serio a la vez que disfrutando y pasándolo bien, sin tener demasiado en cuenta las tendencias o los resultados.

R. G. F.: Estáis ya trabajando en vuestro próximo disco. ¿Se puede adelantar cómo será?

Nacho: Va a tener nuestros mejores temas, de eso estoy seguro. Una evolución de nuestro estilo al siguiente nivel, con composiciones que serán una vuelta de tuerca a lo que ya veníamos haciendo.

R. G. F.: ¡Guau! Estoy deseando escucharlo. Volviendo a los videoclips, si no me equivoco, tenéis una recopilación de ocho vídeos musicales de varias canciones vuestras que son muy buenos. ¿Cómo se hace un videoclip profesional de una canción? ¿Y, de todos ellos, cuál es vuestro videoclip favorito?

Nacho: Todo nace con una idea, y tiene que ser una buena. El resto viene con trabajo. Nosotros desde que empezamos como banda, ideamos y pre-producimos casi todo el material gráfico y audiovisual. Plantamos las bases del vídeo en cuestión y contactamos con el equipo técnico que consideramos puede hacer el mejor trabajo, teniendo en cuenta que nuestros recursos son limitados.

Mario: Probablemente nuestro vídeo favorito sea Stay Strong, lanzado en el ya pasado 2022. Fue una grabación muy intensa y larga en varias localizaciones contando con un equipo humano increíble, liderados por Fran E. Lara, un creativo espectacular también de Almería.

R. G. F.: El próximo 3 de febrero actuaréis en el Berlín Social Club de Almería (parque de Nicolás Salmerón, 9), dentro del INDAHELL Rock Fest, un festival que ha surgido de vuestra propia ilusión por la música. La primera edición del festival promete, pues también se han confirmado las actuaciones de bandas increíbles como Anhedonia (los conozco, gran banda), Denouement y Dicrotic. ¿Qué repertorio de canciones vais a tocar esa noche?

Jesús: Cada concierto tiene su propia atmósfera. En esta ocasión el repertorio será cañero, representativo de nuestra discografía y con algún tema nuevo. La idea es enganchar al público de principio a fin y creemos que así será.

R. G. F.: Este festival nace de una estupenda iniciativa vuestra. ¿Cómo surgió la idea del INDAHELL Rock Fest y cuál es su objetivo? ¿Su pretensión es que sea anual?

Jesús: La idea era crear un espacio en la ciudad para la música rock y metal, en la cual dar cabida a bandas locales de gran nivel para atraer al público almeriense e intentar resurgir un poco la escena de la zona, ahora de capa caída. Por supuesto, nos gustaría repetir el año que viene con todas las mejoras posibles pero ahora mismo estamos centrados en esta edición, ya que la acogida está siendo un éxito y eso es lo más importante.

R. G. F.: Para la realización del festival, ¿contáis con algún tipo de apoyo?

José María: Para esta edición no contamos con ningún apoyo económico ni institucional, ya que lo creamos de la nada sin mucha más expectativa que dar una opción al público rockero. El trabajo lo estamos realizando las bandas, dando a conocer el festival y haciendo trabajo de campo. Si el año que viene se celebra otra edición, nos gustaría contar con algún apoyo e intentar que crezca el festival, ya que la ciudad lo merece.

R. G. F.: ¿Qué otros conciertos tenéis a la vista?

Nacho: El 11 de febrero estaremos en Sevilla y estamos cerrando el resto de fechas para la gira de este 2023. Granada, Málaga y Madrid son paradas obligatorias. En cuanto tengamos más información, la daremos a conocer.

R. G. F.: ¿Y cuál ha sido el conciertoque más os ha marcado a lo largo de vuestra carrera musical?

José María: Probablemente nuestro primer concierto en Granada. Nosotros solo habíamos tocado 3 conciertos en Almería cuando nos fuimos a estudiar a Granada. Allí nadie nos conocía, o al menos eso creíamos. Preparamos un concierto en la extinta sala "Who" sin muchas pretensiones, pero hicimos un gran trabajo de marketing a través de Facebook y Tuenti. La sorpresa fue mayúscula al llegar y ver que la sala estaba llena, literalmente.

Jesús: Además, repartimos churros flotadores de piscina entre el público para que fuera más divertido y entre todos destrozaron el techo de la sala, que era más bien bajo. Se lo pasaron genial y el resultado fue curioso. No se lo tomaron tan bien los responsables de la sala. (Reímos).

R. G. F.: ¿Cuál es vuestro objetivo como banda... la meta más elevada?

Mario: Tocar en el mayor número de lugares posibles y seguir haciendo música. Somos conscientes de que no es fácil tener éxito, así que nos centramos en disfrutar el camino dando a conocer nuestras canciones y sobretodo, dando un espectáculo digno que satisfaga a nuestros seguidores.

R. G. F.: Jesús, esta pregunta es para ti. Has estado en el programa de TV "La Voz" (en 2017), donde llegaste a la fase de directos (semifinales); apareciendo también más adelante en los castings de Operación Triunfo y Tierra de Talento. ¿Qué tal fue la experiencia en estos programas de televisión?

Jesús: La experiencia en televisión es un plus para todos los sentidos. Aprendes a disfrutar el momento sin expectativas, a abrazar lo que se presenta y en mi caso, a no obsesionarte con las cosas. Fue divertido y una montaña rusa de emociones.

R. G. F.: ¿En qué tiendas físicas y plataformas online se pueden encontrar vuestros discos y canciones? ¿Y los videoclips?

José María: En tienda física ninguna, que sepamos. Hace tiempo que la distribución clásica dio un giro completo y apenas existen mecanismos para llegar a las tiendas. Así que ahora mismo nos encargamos nosotros mismos de la venta en los conciertos y a través de nuestras redes sociales. También se puede conseguir a través de la web de nuestra discográfica Maldito Records.