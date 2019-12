La Navidad llega a Torrecárdenas de la mano de la Policía Nacional

El Materno Infantil abre en una primera fase este miércoles 12

El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Manuel Vida, ha indicado que este miércoles, 12 de diciembre, abrirá sus puertas el Hospital Materno Infantil de la capital almeriense, con la puesta en marcha de dos alas, una de ginecología y otra de pediatría, lo que supone disponer de 50 camas hospitalarias más. Ha apuntado que se están “ultimando los más mínimos flecos y detalles” para que se produzca la inauguración este miércoles, aunque ha matizado que no existe “especial prisa”. “Queríamos liberar espacios en el edificio central antes de que la alta frecuentación nos colapsara y todavía no está llegando la alta frecuentación con esa premura. Vamos a intentar esta semana, pero si no está todo atado para que haya la máxima seguridad, puede posponerse a la semana viene”, ha advertido.