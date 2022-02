Niños con cáncer dan las gracias a los sanitarios por ser tan "amables y cariñosos con nosotros"

Estamos #EnTusManos

Estos dos últimos años hemos visto a muchos adultos hablando sin parar de la salud. Hasta ahora lo oíamos poco, solo en año nuevo y fiestas señaladas acompañando a un brindis o una felicitación. Es normal, desde que empezó la pandemia no se ha hablado de otra cosa. Virus, datos, contagios y personal sanitario. Para estos últimos desde el principio fueron todo halagos. Les aplaudimos, les dibujamos y les agradecíamos constantemente su trabajo. Parecía que un montón de gente se estaba dando cuenta de lo importantes que eran para toda la sociedad. Para nosotros no es nuevo. Cada vez que nuestros padres y madres nos han llevado a urgencias, a una consulta o a una revisión todo el personal de los hospitales y los centros de salud han sido amables y cariñosos con nosotros. Nos han cuidado. Nos han hecho una consulta más amena, nos han tranquilizado cuando las agujas nos daban miedo y nos han consolado cuando lo hemos necesitado. Todo esto no es nada en comparación con todo lo que hacen cada día por los menores con cáncer en nuestro país. Cada día atendéis y cuidáis a un montón de niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta enfermedad. No solo a ellos, también a sus familias que las acompañan en este duro proceso. Por eso, queremos daros las gracias y mandaros todo nuestro cariño y reconocimiento. A ti, sanitario. Gracias por cuidarnos. Estamos #EnTusManos