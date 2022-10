Nueva Andalucía da por finiquitada la tregua y retoma sus caceroladas

“La situación es límite, estamos hartos de esta desidia, abandono y menosprecio por parte del Ayuntamiento”. Este es el sentir de los vecinos de Nueva Andalucía y El Diezmo que han dado por finiquitado el periodo de tregua otorgado el pasado mes de septiembre al equipo de gobierno, y con unos parques y calles “prácticamente iguales”, han decidido retomar su calendario de protestas, que comenzará este próximo jueves con una cacerolada.

Pese a los compromisos municipales traslados por las varias concejalías implicadas en las demandas vecinales, los residentes en esta zona de la capital y, en concreto, junto a los parques de Carrefour y El Generalife, consideran que los avances conseguidos son bien pocos. “Han hecho un lavado de cara pero no tenemos soluciones radicales”, exponen, por lo que aseguran que los problemas que vienen denunciando tiempo atrás siguen existiendo.

Concentración Las protestas, cada jueves, empiezan este próximo día 27 en el parque de Carrefour

“Las ratas y el pulgón nos comen. Los indigentes siguen ocupando los parques. Y la suciedad no desaparece. No hemos visto ni a un solo policía local multando o amonestando a los que deterioran el barrio, y sin la presencia de agentes que controlen el cumplimiento de la ordenanza cívica esto no tiene solución posible”, aseguran, recordando otras de las viejas reivindicaciones en materia de movilidad y seguridad ciudadana sin atender: la solicitada instalación en la avenida del Mediterráneo de un semáforo a la altura de la calle Gustavo Villapalos, por donde siguen “cruzando cientos de personas cada día” pese al riesgo de atropello.

La protesta ha sido convocada para este jueves 27 de octubre, a las 19:00 horas. Será una concentración-cacerolada en el parque de Carrefour para reivindicar lo que “es evidente y, desde hace tiempo, un clamor popular: una solución real, en firme y definitiva a los problemas de limpieza, salubridad, movilidad y seguridad en nuestro barrio”.

El plan de actuaciones, anunciado por el equipo de gobierno en el Pleno celebrado el pasado día 11, no parece pues haber contentado a la vecindad. La responsable de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, aseguraba que el Ayuntamiento ha realizado un refuerzo de limpieza, trabajos de poda, colocación de láminas 'anti ratas' en palmeras y controles –hasta nueve tratamientos en septiembre– contra roedores y limpieza de áreas infantiles. La edil anunciaba también el cierre de grifos de las fuentes y bebederos de los parques y la presencia en ellos de la Unidad de Calle.