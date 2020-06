Nuevo mazazo a los pubs de Almería: "La facturación del año está perdida y encima nos marean"

El Gobierno de España no creía oportuno abrir los pubs y discotecas en la fase 3, algo que sí contemplaba cuando elaboró las fases de desescalada en sus inicios. Pero el sábado 7 junio, rectificó. Dentro de las medidas de flexibilización del aislamiento para los territorios que pasan a la fase 3, el BOE publicaba que “podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discoteca y bares de ocio nocturno”.

Sin embargo, el pasado día 9, otro mazazo. El Gobierno andaluz estrenaba su capacidad de gestión, tras recibir las competencias del Ejecutivo central,siendo más restrictivo con las discotecas, a las que inicialmente se les permitía abrir desde el lunes en toda la comunidad. detalló el consejero de Presidencia y Portavoz, Elías Bendodo, los informes sanitarios no aconsejan abrir estos establecimientos, aunque la Administración regional hará una excepción con las terrazas de verano, que tienen licencia de discoteca pero están al aire libre.

"Desde el momento en que bares y restaurantes han podido atender a clientes dentro del propio local, la negativa a que el ocio nocturno pueda hacerlo es incomprensible"

La situación, al igual que la del resto de negocios que han tenido que permanecer cerrados durante este estado de alarma, es desesperante en términos económicos, añadiendo un plus, que ellos han tenido que esperar incluso más que los demás para regresar a la ‘nueva normalidad’.

“La facturación anual está perdida. Es imposible llegar a unos números que permitan por si solos continuar con la actividad de manera normal. Para los locales del ocio nocturno almeriense existe tres grandes fechas de facturación. (La semana santa, la navidad y la feria). Hasta el momento el cierre ha abarcado dos de esas tres fechas.”, explican Elias Bousualef Clemente y Federico Martínez Cañadas, socios del Pub 4 Calles del centro de Almería capital. “La situación está siendo difícil y complicada. El problema es que es una situación que ha sobrevenido sin avisar y, por tanto no había ningún plan preestablecido ni prospectiva realizada para semejante parón”, añaden.

Ver a negocios similares abiertos con clientes en el interior, como es el caso los bares, y los pubs cerrados, no es comprensible para el sector: “Entendemos la precaución que se debe tener ante una situación como esta. Somos conscientes de ello y nuestra implicación en ese sentido es máxima. De hecho, al igual que la mayoría de locales de la ciudad, la decisión de cerrar como precaución para con nuestros clientes y empleados llegó antes incluso que con el decreto de alarma. Consideramos que desde el momento en que bares y restaurantes han podido atender a clientes dentro del propio local, la negativa a que el ocio nocturno pueda hacerlo es incomprensible. Sobre todo teniendo en cuenta que ya estaba prevista la forma y el aforo que se permitiría a tales efectos”.

Eran muchos los motivos para volver: “Desde luego. Ya no solo desde el punto de vista económico. Lo cierto es que echamos de menos a la clientela que forma parte ya de la estructura del negocio. El gran porcentaje de clientes, no se les podría calificar como tales ya que, casi todo el aforo son amigos y una muy pequeña parte foráneos. Somos una pequeña gran familia que se reunía cada fin de semana. Estamos deseando volver a hacerlo”.

Locales como el Pub 4 Calles ya habían comenzado a realizar el trabajo para adaptar sus establecimientos a las medidas impuestas por el Gobierno

Finalmente sucedió lo que tanto temíamos. La noticia por parte del gobierno de la posibilidad de abrir en fase 3 llegaba con solo 48 horas de antelación. Imposible adecuar las instalaciones del pub a las medidas exigidas desde el gobierno en tan poco tiempo. Y ahora nos llega la decisión de la Junta de Andalucía, que vuelve a modificar toda la planificación y nos ghunde más económicamente. Hemos estado trabajando para acelerar cuanto sea posible la apertura, que la habíamos marcado para el jueves día 11".

Elías y Fede tienen claro que, antes de todo, está trabajar con garantías para que la salud siga siendo lo primero, una obligación: “Cuando se proceda a la repatrua cumpliremos con todas y cada una de las medidas exigidas por el BOE así como todas las no previstas u obligatorias que consideremos que atendiendo a la estructura particular de nuestro local deban adoptarse. Dispondremos de una termonebulizacion para dejar el espacio libre de Covid el local, instalaremos dispensadores de gel hidroalcoholico en la entrada del local, en distintos lugares del interior de la barra para el personal y en varios lugares en el interior del pub. Estableceremos una delimitación que asegure la distancia entre clientes en el acceso al baño, (que será desinfectado cuantas veces sea necesario a lo largo de la noche) el acceso al local y la distribución en la barra. También tomaremos la temperatura de toda la clientela y personal antes de hacer uso de las instalaciones y procederemos a la desinfección del calzado a la entrada. Y evidentemente respetaremos y vigilaremos el aforo establecido por la autoridad competente. La clientela dispondrá de cartelería en los distintos lugares de carácter informativo. También estamos en contacto directo con nuestro servicio de prevención de riesgos laborales para la implantación de cuantas medidas nos aconsejen”.

Lo que está claro es que nadie ha tomado en cuenta la diferencia existente entre el negocio de ocio nocturno que existe en ciudades como Almería con otros al estilo de las discotecas que finalmente podrán abrir, aunque en su caso sea al aire libre: “Quien ha redactado estas medidas lo ha hecho teniendo en mente las características de una gran discoteca, un modelo de ocio nocturno que en la capital almeriense no existe, por tanto, que la clientela no baile en un lugar que no existe es de fácil cumplimiento”.

Otra de sus obligaciones será la de tener que vigilar que los clientes cumplan las normas, aunque en su caso, esperan que no sea demasiado complicado: “El aforo permitido es tan pequeño que eso será de fácil control. Por otro lado las medidas son de fácil cumplimiento y de sentido común. No obstante mediaremos para que no se haga uso incorrecto o conductas que puedan resultar contraindicadas para la seguridad de todos los clientes y personal”.

Seguramente habrá almerienses y clientes habituales que duden entre si aducir o no a los locales de ocio nocturno cuando se permita su apertura. Aun asi, en el Pub 4 Calles tienen claro que están trabajando duro para que la seguridad sea máxima: “La situación es segura. Las medidas adoptadas son suficientes y compatibles con la diversión a la que estamos acostumbrados en la ciudad. Evidentemente en primera instancia la situación será muy distinta a como la veníamos conociendo pero respetando de forma estricta las medidas no habrá ningún problema. No volveríamos a la actividad de no ser así”.