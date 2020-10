Nuevo rifirrafe por el traslado de inmigrantes: La Subdelegación estudia un recurso y la Junta dice que es una "pataleta"

"Algo estarían haciendo mal cuando ellos mismos han rectificado", ha indicado a preguntas de los medios la delegada, para quien el anuncio de recurso forma parte de una "lucha inerte" que está encaminada a "evitar asumir esa dejación de funciones que el Gobierno de Pedro Sánchez tienen con la provincia de Almería desde que está en la Moncloa", según ha manifestado.

Si bien el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, ha indicado que la Policía Nacional ha asumido el traslado obligada por un cambio en la resolución administrativa avalada por el juez, en la que ya no se solicita colaboración sino que se ordenaría su intervención, la delegada ha insistido en que con su pronunciamiento pretende "no reconocer que se habían equivocado" al dejar de ocuparse de los traslados.

Sánchez Torregrosa ha incidido en que este verano se produjo un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Junta de Andalucía --a través de las consejerías de Justicia y de Presidencia-- por el que se pactó la puesta en marcha de recursos habitacionales por la Junta, que también se ocupa de traslados de positivos en ambulancias, y el traslado de contactos estrechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así, ha insistido en que dicho acuerdo funcionó durante todo el verano, de tal forma que la Policía Nacional se encargó de conducir a inmigrantes "de más de ocho pateras" con contactos de riesgo a los centros de Víznar (Granada), Algeciras (Cádiz) y Torremolinos (Málaga), hasta que a mediados de septiembre el Gobierno "bajó los brazos" y abandonó esta práctica en base a un "protocolo unilateral" que no fue pactado con las comunidades autónomas.

La delegada ha criticado así la "dejación de funciones" por parte del Gobierno, que ostenta las políticas migratorias en las que ha encuadrado este cometido puesto que las personas en cuarentena "no están enfermas" y, por tanto, no es un competencia sanitaria, según ha interpretado. "Le corresponde al gobierno según la ley de políticas migratorias, y todo lo demás es echar balones fuera y hacer una guerra inerte que no va a ninguna parte", ha asegurado.