La OCAL deslumbra con el fulgor de las joyas más preciadas en un gran concierto de Feria

La programación de Feria de Almería tiene hitos que se han convertido en indispensables en cada edición. Y en lo que a música se refiere uno de los nombres propios es sin duda el de la OCAL, la Orquesta Ciudad de Almería, que cada año prepara con mimo su concierto extraordinario de Feria. Una cita que tuvo lugar el viernes en una abarrotada Plaza de la Constitución, dirigida con la maestría habitual de Michael Thomas y con la participación solista de la soprano Leonor Bonilla, dando vida a Brillantes, como titularon a un programa formado por auténticas joyas de ópera y zarzuela.

Previo al inicio del concierto, el público asistente pudo disfrutar de otras joyas gastronómicas almerienses, como los embutidos y jamones Peña Cruz. El cartel, inspirado en la imagen corporativa de una de las firmas más elegantes y reconocidas del mundo, Tiffany’s & Co, sumaba detalles florales que enmarcaban el evento en las fiestas almerienses… “Hemos querido regalar a nuestros seguidores estas joyas de la historia de la música”, decía Michael Thomas días antes del concierto. Todo hacía presagiar una noche mágica para el recuerdo, tal y como lo fue.

El programa se dividió en dos partes claras, primero con compositores de ópera y en la segunda dando paso a las piezas de zarzuela seleccionada, haciendo Bizet de bisagra, de transición entre uno y otro bloque. La Obertura, sublime en violines, y aria Ach Ich Fül’s de La Flauta Mágica de Mozart fueron las dos primeras piedras preciosas sonoras en ofrecer sus destellos en la Plaza de la Constitución, en una cita que no quiso perderse ni la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ni el concejal de Cultura, Diego Cruz, ni el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez. A continuación, sendas creaciones de Rossini con la fanfarria conocida y épica de la Obertura de Guillermo Tell y aria Una Voce Poco Fa de El Barbero De Sevilla, donde Bonilla hizo lucir esplendorosa su portentosa voz.

Tras la obertura de La Forza del Destino de Verdi, la OCAL, junto a una magistral y espectacular Leonor Bonilla, interpretaron O Luce Di Quest’ Anima de Linda di Chamounix, de Donizetti. Tras ella, fue la popular suite Nº 1 de Carmen, de Bizet, el Preludio y Aragonesa quien inicio un segundo tramo de velada más castizo.

Con ese tono más dinámico y, por momentos, de picaresca de la zarzuela española, sonaría el intermedio de Las Bodas de Luis Alonso, de G. Giménez, la romanza Canción del ruiseñor y el fandango de Doña Francisquita, de A. Vives, en el que Leonor Bonilla sorprendió al unirse con las castañuelas, para terminar con la romanza Me llaman la primorosa de El Barbero de Sevilla de G. Giménez.

Los espectadores puestos en pie en una cálida y sonora ovación todavía pudieron disfrutar de dos últimos bises, el primero, con tintes cómicos, dedicado a la selección española femenina de fútbol, ganadora del Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda y también a Rocío Garrido, bailaora almeriense que se alzó con el mayor premio en el último festival de cante y baile de La Unión. Para ello, Michael Thomas se aventuró al micrófono para cantar We Are The Champions de Queen. El segundo bis fue con la plasticidad y energía de Los Toreadores, también de Carmen de Bizet.