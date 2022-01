El Obispado emplaza a los vecinos de Topares a una reunión para llegar a un entendimiento sobre el conflicto de los locales

El Obispado de Almería se ha puesto en contacto con los vecinos de Topares para intentar solucionar a través del diálogo y del entendimiento el conflicto que ha puesto en pie de guerra a los lugareños con la iglesia por la propiedad de unos locales situados alrededor de la iglesia en la plaza del municipio. El próximo viernes día 28 de enero a las 12:00 horas en las dependencias del Obispado de Almería es la fecha elegida para la cita en la que estará, según ha confirmado el vicario general Ignacio López a Diario de Almería, el abogado del Obispado, el ecónomo y él mismo como vicario general. Y por la otra parte, previsiblemente, el presidente de la Hermandad de Ánimas y su abogado, el alcalde pedáneo y el alcalde de Vélez-Blanco.

Si se lleva a cabo la reunión o no dependerá de la presencia de los vecinos y representantes del municipio que, tal y como ha indicado a este periódico el propio Alfonso Serrano, presidente de la Hermandad de Ánimas, en principio no hay ninguna intención de asistir. "¿Cómo vamos a ir a una reunión a Almería después de que nos hayan denunciado y partiendo de la base de que el Obispado de Almería dice que eso es suyo y que a partir de ahí tenemos que acatar?", señala el presidente de la Hermandad, que lamenta que las cosas hayan tenido que llegar hasta el juzgado cuando se trata de unos locales que van a demostrar que son del pueblo porque los ha construido el pueblo y porque desde el año 1958 los está usando y gestionando el pueblo sin que en ningún momento nadie se haya interesado por ellos, hasta que se han enterado de que se los ha matriculado el Obispado sin previo aviso.

La intención de la reunión es, según el vicario general, Ignacio López, "que el conflicto se pueda resolver extrajudicialmente (si hay entendimiento se retirará la denuncia y no habrá juicio), que se resuelva bien y todos quedemos contentos o al menos todos entiendan que esos locales siempre han pertenecido a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves puesto que se construyeron cuando se derribó una casa parroquial y además tenemos un documento firmado por un miembro de esa hermandad en la que reconoce que son de la parroquia. Y que lo que quiere el Obispado es únicamente regularizar la situación, que la Hermandad de Ánimas se constituya como tal, o como mayordomía que es un proceso más sencillo, para que esté registrada canónicamente y que ellos mismos sigan gestionando, como hasta ahora, los alquileres o el uso de los locales. No es intención del Obispado vender ni quitarle el uso de los inmuebles al pueblo, sino regularizar una situación en la que se están cobrando unos alquileres y estas cuentas no están declaradas en ningún sitio".

Está por ver si finalmente tendrá que ser la autoridad judicial quien ponga orden y fin a un conflicto que lejos de solucionarse parece cada vez más enquistado. El malestar crece entre los vecinos de Topares y la evidencia está en que apenas cinco personas asiste ya a misa en la pedanía. La mayoría de la gente que quiere escuchar misa y que está en completo desacuerdo con la actuación de la iglesia ha decidido trasladarse a la pendanía El Moralejo, de Caravaca de la Cruz (Murcia) como boicot al párroco que no ha puesto de su parte para solventar el problema. La inquilina del bar del salón social también ha decidido poner tierra de por medio. Ha cerrado las puertas del negocio y se ha marchado del pueblo, huyendo de los problemas en los que se ha visto involucrada "sin tener yo nada que ver en todo este conflicto". Su intención es no volver más y no abrir más el bar. De hecho, tal y como ha indicado a este periódico el presidente de la propia Hermandad de Ánimas, ya se está buscando a otra familia que pueda alquilar el bar y pueda volver a abrirlo para seguir dando vida a Topares.

Cronología histórica de la construcción y uso de los locales

Alfonso Serrano se sorprende cuando escucha al vicario general decir que la Hermandad no existe ante el Obispado, es decir, que no está registrada canónicamente. Insiste en que la Hermandad está constituida desde el año 1893 y desde entonces se ha dedicado a hacer cosas por el pueblo, a restaurar la iglesia, a comprar santos y a colaborar en todo lo que ha hecho falta para apoyar al pueblo. Por otro lado, asegura que el salón social se construyó en 1958 por parte de los propios vecinos del municipio que unos pusieron dinero y otros jornales para levantar lo que hoy tenemos, puesto que en el pueblo no había nada y se decidió hacer un salón para poder hacer fiestas y otras actividades culturales y de ocio. Más tarde, en 1963 tras una reunión con el pueblo y el párroco de entonces, se decidió hacer un Teleclub, apoyado por la Red Nacionald e Información y Turismo. Se hizo en un terreno que cedió un hombre y ahora es el local que ocupa la entidad bancaria Unicaja. El Teleclub estuvo en funcionamiento hasta los años 80, momento en el que sobre el Teleclub se decidió hacer otra nave que ahora es la que hace las veces de peluquería, pues una mujer viene los fines de semana y usa esta estancia para arreglar a las personas mayores, en definitiva, un servicio esencial para el pueblo. Y ya en el año 2003 y 2004 fue cuando se decidió ampliar el salón social con cien metros de terreno más para hacer otra nave anexa, que es donde hasta ahora ha estado el bar que regentaba en alquiler A. E. Ruiz (una de las personas denunciadas por el Obispado por un presunto delito de usurpación junto a Alfonso Serrano, presidente de la Hermandad de Ánimas).