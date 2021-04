Oferta de empleo para 133 profesores bilingües de español en Europa y China

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de su servicio Eures sobre una oferta de empleo del Ministerio de Educación y Formación Profesional para profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa Central, Oriental y China.

Con este programa se puede obtener una de las 133 plazas ofertadas de docente de Primaria y Secundaria de distintas materias en secciones bilingües de español de centros de enseñanza reglada no universitaria en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China.

Los requisitos para ser candidato son: tener nacionalidad española, no padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docencia, poseer la titulación requerida y el título de máster que habilita para el ejercicio de la función docente en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no haber sido seleccionado y ocupado la plaza adjudicada en alguna de las secciones bilingües participantes en el programa en seis o más convocatorias, consecutivas o no.

Además, para las plazas ofertadas en Hungría se deberá acreditar una experiencia docente de un mínimo de dos cursos en enseñanza secundaria.

Se tendrán en cuenta méritos como la experiencia docente de al menos un curso completo en los niveles y áreas relacionados con las plazas convocadas, la experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera, la experiencia como docente o de voluntariado en actividades relacionadas con la docencia, otros títulos universitarios y estudios de posgrado y el conocimiento de la lengua del país solicitado o de otras lenguas extranjeras, entre otros.