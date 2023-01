"Oí gritar a mi madre y llamé a la Guardia Civil", dice el hijo de la víctima

Ionut, o Juan como es conocido por los hispanoparlantes de Roquetas de Mar (Almería), es el hijo de Nina, la mujer de 44 años y origen rumano que esta madrugada ha perdido la vida tras ser estrangulada, y es el que dio la voz de alarma a la Guardia Civil al oír gritar a su madre.

“Serían las cinco de la mañana. Escuché gritar a mi madre e intenté salir. (El presunto autor) Había atrancado la puerta para que no pudiese abrirse. Llamé a la Guardia Civil, que tuvo que derribar la puerta de la entrada para poder acceder y detenerlo”, explica Ionut en declaraciones a EFE en la propia puerta del edificio en el que su madre ha perdido la vida.

Ionut no sabe si “se coló en casa o le abrió la puerta” su madre. Él estaba dormido y no vio entrar al senegalés de 30 años que ha sido detenido por el instituto armado y que, según él, no tenía ningún tipo de relación con su progenitora, más allá de conocerlo de vista.

Asegura que a este hombre se le ha visto recoger basura en la calle las Palmeras, en la que se ubica el piso en el que residía con su madre, una mujer que llegó a este municipio almeriense hace “muchos años” y que había trabajado en almacenes e invernaderos, aunque desde hacía un tiempo se encontraba sin empleo y “trabajaba en casa”.

El joven no sabe qué pasará ahora, sólo que la Guardia Civil le ha indicado que el cuerpo de su progenitora ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Almería para realizarle la autopsia. “Tenía sangre en la boca”, dice.

Pedro, amigo de Ionut, asegura que Nina tenía “un corazón muy grande” e intentaba ayudar a todo el mundo, y confirma que se había visto al presunto autor del crimen recoger basura en los contenedores, entre ellos los ubicados a unos metros del portal de la casa de Nina.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a EFE, el hombre ha confesado que ha estrangulado a la mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella.

La fallecida, rumana de 44 años, y el detenido, senegalés, de 30, no eran pareja sentimental, han añadido las mismas fuentes, que han precisado que el hombre tenía antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en relación con otra mujer.

Agentes de la Comandancia de Almería han arrestado en el domicilio de la víctima al hombre, que ha confesado que la estranguló después de mantener relaciones sexuales con ella.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía han indicado a EFE que los hechos han tenido lugar de madrugada y han reiterado que la investigación continúa abierta, así como que por el momento la violencia de género “no es la principal hipótesis”, algo que podría cambiar en función de las indagaciones.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha lamentado la muerte de “una manera presuntamente violenta” de la víctima, y ha transmitido su pésame a los familiares de la fallecida.

Por su parte, fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han indicado a EFE que el detenido ha ofrecido una gran resistencia al ser detenido y que al menos una guardia civil, miembro de esta asociación, ha sufrido lesiones en una mano.

Han indicado que la AUGC se hará cargo de la representación letrada de esta agente en el procedimiento judicial que se siga contra el detenido por esta causa. E