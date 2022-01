Ómicron pulveriza récords en Almería: 1.651 contagios en el Día de Reyes Magos

¿Cuál será el pico de contagios con la variante ómicron en Almería? Los casos positivos no paran de aumentar y parece que día tras días se van a ir pulverizando los récords. Este jueves 6 de enero la Junta de Andalucía ha notificado 1.651 casos, superando así los últimos dos máximos históricos alcanzados recientemente: los 1.300 casos del 4 de enero y los 1.038 del 31 de diciembre.

La pandemia parece imparable en esta sexta ola y más en plenas fiestas navideñas en las que se multiplican los contactos sociales. Y el aluvión de contagios tiene su reflejo en los hospitales, irremediablemente. Aunque es cierto que las cifras de hospitalización no tienen nada que ver con la ola navideña de 2020/21. Sin duda, las vacunas tienen algo que ver.

En las últimas horas han ingresado en los hospitales almerienses 14 personas con covid, pero solo una de ellas en la UCI. Según el informe de la Consejería de Salud actualmente hay 74 pacientes ingresados, 20 de ellos en Cuidados Intensivos. El año pasado con unas cifras parecidas de incidencia llegó a haber 465 hospitalizados y 98 en UCI.

Un fallecido más en la provincia

La utilidad de las vacunas parece demostrada para evitar muchos de los casos graves (las cifras de hospitalización lo dicen) y reducir notablemente la mortalidad. En los últimos 30 días ha habido 15.481 casos positivos de covid en la provincia de Almería y han muerto 21 personas, lo que quiere decir que la letalidad del virus en ese periodo es solo del 0,14%. Está muy lejos del 1,5% alcanzado en otros momentos de la pandemia. Diez veces menos.

No obstante, no hay que olvidar que sigue falleciendo gente por culpa del coronavirus. Este jueves se ha notificado un nuevo muerto, aunque no se han publicado más detalles sobre la edad o el municipio de residencia, por ser día festivo.

Por último, el informe de la Consejería de Salud suma hoy 253 curados más. Este parámetro es el que sufre mayor retraso durante los picos epidémicos, no porque no se produzcan altas, sino porque se tarda más en notificarlas porque se dedican más esfuerzos a la detección de casos.