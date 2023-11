El final de la Operación Hostelero: Miguel Rifá recibe una condena ejemplar

La Fiscalía logra golpear con fuerza al empresario

Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba para Miguel Rifá 29 años y 11 meses de prisión por un delito de insolvencia punible y siete delitos contra la Hacienda Pública en gestiones realizadas entre noviembre de 2008 y marzo de 2011. En los primeros compases del juicio, y en referencia a la supuesta prescripción de parte de los delitos fiscales planteada por los distintos abogados, insistió en que "la causa se inició en mayo de 2012 y finalizó en noviembre de 2017, poco más de cinco años". "Todos sabemos que el plazo de cinco años -para la prescripción- se interrumpe desde que se imputa. Todos los acusados fueron citados a declarar en sede judicial antes de 2014. Hablar de prescripción no es ni necesario", mantuvo. En esta línea, añadió que aún cuando pudiera haber una "irregularidad formal" si no se hubiese indicado el delito concreto en algún momento, eso "no cambia el contenido sustancial de la declaración", ya que "desde el momento de la imputación ya toman conocimiento de esas actuaciones y no cabe indefensión". No obstante, al finalizar la vista oral, la fiscal Elena María Fernández retiró un delito contra la Hacienda Pública, relativo al impuesto de Sociedades de 2028, por el que pedía para Rifá tres años de prisión. Asimismo, Asimismo, fijó la indemnización que reclamaba en concepto de responsabilidad civil en 92,7 millones de euros, frente a los 98,3 millones de euros que reclamaba en su primer escrito de acusación. Visto el resultado final, la fiscal ha logrado mostrar prácticamente por completo todo lo que ha sostenido hasta ahora en contra del empresario.