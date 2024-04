Óscar Liria niega comisiones en la compra de material sanitario durante la covid-19

El exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria, que ha comparecido este martes ante la comisión del Congreso que investiga la venta de material sanitario durante la pandemia, ha asegurado que no tuvo “absolutamente nada que ver” con el expediente investigado y que “nunca jamás” cobró comisiones ni pidió favores durante su carrera política.Desde 2021, Liria está en libertad con medidas cautelares por el presunto cobro de comisiones en la compra de material sanitario en plena pandemia por un contrato adjudicado a una organización investigada por tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales.Liria, quien ha asegurado acudir a la comisión de investigación con ánimo de colaborar, ha advertido que el caso es parte de un procedimiento judicial del que no puede dar detalles, por lo que ha dejado sin responder numerosas preguntas.Así, se ha limitado a asegurar que su única participación en este caso fue “presentar a la empresa que luego logró el contrato”; que no es cierto que en su casa se encontraran 150.00 euros, dinero cuya procedencia ya está justificada “sin ningún género de dudas”, y que nadie de su familia ni de su círculo, ni del PP de Almería se benefició de este contrato.“El expediente es perfecto, impoluto”, ha subrayado.La comparecencia también ha servido para que PP y PSOE chocaran por el interés de la misma y las intenciones del otro.Así el portavoz del PP, Carlos Rojas, se ha declarado sorprendido de la comparecencia de Liria, que ha sido convocado con urgencia (con 3 días de aviso cuando lo normal son 15) e inmediatamente después de que hayan comparecido la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el exministro de Sanidad Salvador Illa.Para Rojas resulta inexplicable “por qué se rompe la línea lógica de comparecencias, por qué se convoca sin orden ni concierto, por qué las urgencias sin explicar y sin que haya llegado la documentación relativa a los comparecientes”.Para el portavoz socialista, Juan Antonio González, el verdadero problema es que al PP no le interesa que el caso de Almería llegue a las Cortes para que “España no se entere de los sólidos indicios del desvío de casi un millón de euros para pagar mordidas” del PP en la Diputación.“Aquí se van a investigar a todas las administraciones, pero al PP no le interesa, le interesa solo una”, ha asegurado desatando las protestas de los populares.