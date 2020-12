El PP garantiza que las ayudas fiscales por la Covid llegarán a tiempo aunque Almería no tenga nuevos presupuestos

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, ha garantizado que las rebajas fiscales programadas para su aplicación en 2021 llegará el 1 de enero, aunque los nuevos presupuestos de la ciudad no hayan entrado en vigor.

La edil del PP asegura que ello es posible mediante la prolongación del presupuesto actual y modificaciones del mismo, que darán cobertura a las exenciones y reducciones anunciadas para sectores que está sufriendo con dureza la pandemia, como el comercio, el turismo y la hostelería. La portavoz ha incidido en la dificultad municipal de confeccionar unas nuevas cuentas sin conocer de antemano las cuantías a transferir por el Gobierno central, por lo que invita al Grupo Municipal Socialista a sumarse a las reclamaciones de los fondos estatales para hacer frente a la Covid. “No ha llegado ni un solo euro”, apunta la edil en respuesta también a la críticas que el equipo de gobierno ha recibido por parte de la portavoz municipal del PSOE.

Adriana Valverde considera que medidas anunciadas por el PP “a bombo y platillo” para hacer frente a la crisis económica y social no podrán aplicarse al menos hasta abril o mayo, momento en que se calcula la entrada en vigor el nuevo presupuesto, al no haber terminado aún de elaborarlo el equipo de gobierno y tener que aceptar que deba prorrogarse el actual, en el que, lógicamente, no se incluyen esas medidas excepcionales ante la pandemia.

Valverde ha asegurado que “no hay excusa posible” y que “lo ocurrido con el Presupuesto de 2021, que tendría que ser la palanca de cambio para impulsar nuestra economía, se debe a una tremenda falta de organización, de falta de previsión y de visión política del alcalde y sus concejales, mientras Almería se desangra”.