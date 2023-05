El PP de Fines presenta una candidatura que es “garantía de futuro”

El municipio de Fines ha acogido este fin de semana la presentación de la candidatura del Partido Popular que encabeza el candidato a la reelección y alcalde Rodrigo Sánchez, junto a un grupo de vecinos de Fines que quieren por encima de todo a su municipio y que se presentan con enorme ilusión y con el aval de haber cumplido la mayoría de los compromiso que el PP adquirió con los fineros por primera vez en el año 2003. Rodrigo Sánchez señaló que si ha decidido volver a presentarse a la alcaldía es porque aún quedan muchos proyectos por desarrollar en el municipio y se comprometió con los vecinos de Fines a hacerlos realidad en la próxima legislatura.

El candidato del PP agradeció el paso dado por todos los integrantes de la candidatura, personas con experiencia de gestión en el ayuntamiento, jóvenes que vienen con ganas de aprender y todos con las ideas muy claras de venir a servir a los demás y a trabajar por todos los vecinos sin odio ni rencores hacia nadie.

Rodrigo Sánchez se mostró orgulloso por haber conseguido junto a los diferentes concejales que han formado parte de los equipos de gobierno desde 2003 “un Fines mejor para todos” y pidió la confianza a los vecinos para seguir liderando un Ayuntamiento con el que el pueblo pasó de estar estancado en el Valle del Almanzora a ser uno de los municipios punteros de la comarca gracias a la inversión de más de 45 millones de euros en 20 años.

“Tenemos un municipio con muchas más infraestructuras que cuando llegamos, con un Ayuntamiento saneado y donde los vecinos tienen más calidad de vida. Y me vuelvo a presentar sobre todo porque me encanta ser alcalde y porque tanto mi equipo como yo tenemos muchísimos proyectos pensados. Quiero que Fines sea un pueblo del que mi familia y todos vosotros os sintáis orgullosos. Me voy a dejar la piel para que Fines sea el pueblo donde puedan vivir vuestros hijos”, concluyó.

“Tenemos un municipio con muchas más infraestructuras que cuando llegamos, con un Ayuntamiento saneado y donde los vecinos tienen más calidad de vida", Rodrigo Sánchez

En el acto al que acudieron un gran número de fineros y fineras que llenaron el Espacio Escénico Javier A. García, también participó el coordinador de Inclusión Social del PP en el Almanzora, Francisco Bellido, así como alcaldes y portavoces de la comarca.

Francisco Bellido destacó que la candidatura que encabeza Rodrigo Sánchez es “garantía para Fines y todos sienten un enorme cariño por su pueblo”. Por ello, les agradeció el paso que han dado solo pensando en que Fines siga progresando, para que sus vecinos tengan las mismas oportunidades que los que viven en municipios grandes, y para que no se frene la transformación tan importante que se ha conseguido gracias a la gestión de Rodrigo y suimplicación “Teníais un pueblo que estaba a la cola y ahora es la envidia de la comarca.

Fines tiene infraestructuras muy importantes como el pabellón, el bulevar, el teatro y todo eso ha sido posible porque Rodrigo gestiona y siempre está pidiendo para sus vecinos a todas las administraciones”, ha afirmado.

Por último señaló que “Rodrigo ha puesto a Fines en el lugar que se merece” y pidió a los fineros y fineras que el próximo día 28 de mayo sigan confiando en él para que el municipio siga progresando.