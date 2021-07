PSOE Almería denuncia la "decadencia" de Barranco de Greppi

El emblemático Barranco de Greppi, acondicionado hace unos años por la Empresa Pública del Suelo andaluza durante el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, presenta una situación de "abandono lamentable", debido al “desinterés absoluto” por esta zona del Ayuntamiento de Almería. La concejala socialista Carmen Aguilar ha recibido in situ las quejas de los vecinos por el "mal estado" del enclave, en el que “ni siquiera se están prestando los servicios públicos básicos que está obligado a proporcionar el Ayuntamiento”, gobernado por el PP.

Aguilar ha recordado que el barranco de Greppi, situado en el barrio de La Chanca-Pescadería, fue arreglado por el PERI Chanca, a través de una actuación que permitió poner en valor una zona para el paseo y disfrute de los vecinos y especialmente para el recreo de los más pequeños del barrio. Además, la concejala subraya que “tanto la ubicación como, sobre todo, las vistas que ofrece de la ciudad de Almería, el puerto pesquero y todo el barrio de la Chanca, hacen de este lugar un sitio privilegiado, no sólo para la estancia de los residentes en la zona, sino también de los visitantes”.

Dichas posibilidades, sin embargo, no están siendo aprovechadas, dada la “absoluta falta de mantenimiento” que presenta el Barranco, en el que los servicios públicos “brillan por su ausencia”. “La limpieza no se realiza regularmente, a la vista de que las basuras acumuladas no son de un día ni de dos, sino de muchos meses”, lamenta la representante del PSOE, que también indica que el alumbrado público, esencial en la zona, “no se ofrece, dado que la mayoría de las farolas están rotas”.

Aguilar también ha subrayado que, a pesar del elevado montante que el Ayuntamiento paga anualmente para el mantenimiento de jardines y arbolado, unos 15 millones de euros, “es evidente no repercute en este enclave, en el que se suceden los parterres y jardineras secos, árboles con plagas y sin podar y frondosos matorrales salvajes, que son el tipo de planta que más abunda en la zona”. En este punto, la concejala socialista ha lamentado que el Partido Popular, en sus 18 años de gobierno en el Ayuntamiento, haya “dejado secar una zona que se puso a punto por la Junta de Andalucía durante el gobierno socialista”.

Los desperfectos también se dejan ver en los muros, bancos de piedra y barandas, que “presentan un estado más que lamentable, llenos de agujeros, grietas y óxido”, hasta el punto de que “resulta hasta peligroso transitar por las escaleras”.

De igual modo, las deficiencias se extienden “hasta lo más básico, como es la señalización del paso de peatones”, algo “especialmente preocupante dada la cercanía de la zona de juegos”. En este punto, Aguilar recuerda que hace años fue atropellada una niña y pese a ello, a día de hoy tanto el paso de peatones como la señal de precaución se encuentran “totalmente descoloridos”.

“Por faltar, falta incluso una placa con el nombre del Barranco”, añade Aguilar, que no comprende este “estado total de abandono que tienen que soportar a diario los vecinos y vecinas de la zona y que tampoco permite promocionar este punto, que podría formar parte de una ruta turística espectacular, para actividades o como mirador de la ciudad y del barrio que le dio origen, el de La Chanca-Pescadería”.

Propuestas socialistas

Desde el Grupo Municipal Socialista, se considera que, por su ubicación y características, el Barranco de Greppi no solo debe destinarse a lugar de encuentro de los vecinos y de juegos de los pequeños, sino que “la actividad y gestión por parte del Ayuntamiento debería ir más allá, si lo que quiere es promocionar los barrios, y sobre todo uno tan emblemático como el de La Chanca-Pescadería”.

Así, dado el espacio disponible, incluida la pérgola, éste “podría ser un lugar de desarrollo de actividades culturales, así como de visitas guiadas, promocionando turísticamente la zona, ya que las vistas de la ciudad son impresionantes”. Aguilar ha señalado, no obstante, que “para ello es imprescindible que se realice un mantenimiento adecuado y empiecen a prestarse, de manera inmediata, los servicios públicos básicos que le corresponden al Ayuntamiento”. “Sería un buen momento para que el alcalde dejara los despachos, chóferes y coches oficiales y viera cuál es la verdadera realidad de su ciudad, adoptando de manera urgente las medidas necesarias de limpieza, arreglo de jardines, alumbrado público, señalización y resto de arreglos pendientes en el Barranco de Greppi”, ha concluido la concejala socialista.