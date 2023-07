Inés Plaza: “Votar votar PP y VOX es recortar derechos y libertades de mujeres y personas LGTBI”

Inés Plaza García ha asegurado esta mañana que el avance de la provincia será gracias a un gobierno socialista que crea empleo, defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres y del colectivo LGTBI, protege el medio ambiente y apuesta por la ciencia. Por otro lado, ha afirmado que lo contrario sería "retroceder" con un pacto entre derechas, que pondría en riesgo el crecimiento económico y recortaría libertades y derechos, además de ser negacioncitas del cambio climático y de la violencia de género.

"Lo peor no es que Vox sea de extrema derecha, sino que el Partido Popular haya asumido los postulados de Vox", ha señalado la candidata socialista, para quien el líder del PP "dice que tiene principios, pero se olvida de ellos cuando tiene posibilidad de llegar al poder y no duda en sumar con Vox donde puede". El último ejemplo, ha señalado, es Extremadura, o más cerca aún, lo ocurrido en el Ayuntamiento de Níjar o en Garrucha. El PP, ha ahondado Inés Plaza, "ha pasado de decir que nunca pactarían con quienes niegan la violencia machista y los derechos LGTBI a meterlos en los gobiernos" y ante esto el PSOE asegura que los derechos de los españoles y todas las españolas, no se cambian por "un puñado de votos".

La candidata del PSOE de Almería ha mostrado su consternación y ha lamentado que este fin de semana hayan sido asesinadas a mano de sus parejas y exparejas dos mujeres delante, además de sus hijos e hijas; una violencia machista que crece y que “niega la extrema derecha”. "Las y los socialistas no vamos a permitir el negacionismo de la violencia machista y tampoco que la alianza PP y Vox vuelva a meter en los armarios a las personas LGTBI", ha anunciado.

Por su parte, el candidato al Senado el 23J y secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha puesto en valor todas las medidas sobre juventud impulsadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez, así como las anunciadas y que llevará a cabo en la próxima legislatura y que supondrán una “revolución”, como las líneas de avales ICO para cubrir el 20% inicial necesario para la compra de una vivienda, la ampliación del parque público de vivienda para alquilar, la gratuidad de las enseñanzas universitarias para quienes aprueben las asignaturas a la primera, la gratuidad del transporte público para menores y jóvenes hasta los 24 años o un plan de estado por la Salud Mental.

“Sabemos que hemos cambiado la vida de los jóvenes durante estos 4 años y ahora, con humildad, les pedimos que nos den, de nuevo, su confianza el 23 de julio para que podamos seguir cambiado la vida. Necesitamos asegurar su futuro y, sobre todo, su presente”, ha argumentado el dirigente socialista.

El candidato socialista al Senado ha subrayado que el PSOE se presenta a estas elecciones “con la tranquilidad y la satisfacción del trabajo bien hecho en materia de juventud”. Ha asegurado que las decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez han logrado mejorar las vidas de los jóvenes así como atender sus principales demandas. Ha mencionado algunas de estas medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que “ha permitido que cientos de miles de jóvenes vean incrementados sus ingresos”, o la Reforma Laboral “que ha permitido que 3 de cada 4 contratos de jóvenes sean de carácter indefinido y que se haya reducido la tasa de desempleo juvenil en 6 puntos estos años”.

El Bono Cultural que está "permitiendo el acceso de los jóvenes a la cultura, la "histórica" subida en becas con más de 2520 millones de euros, la “apuesta por la Formación Profesional y la ampliación de las plazas ofertadas" o la puesta en marcha del Plan Verano Joven "que va a permitir que los jóvenes viajen por nuestro país" son otras de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que ha puesto en valor Garrido Egea.

Ha continuado hablando de las políticas de vivienda, que han sido "una pieza clave en esta legislatura", ha asegurado. "En el haber del PSOE tenemos la limitación de la subida de los alquileres, la puesta en marcha de la ley de vivienda o la creación del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años para facilitar la emancipación de los jóvenes".