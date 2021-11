El PSOE Almería se hace eco de la "indignación" de los vecinos de San Cristóbal

Los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, encabezados por su portavoz, Adriana Valverde, han visitado el barrio de San Cristóbal y han podido constatar, recorriendo sus calles y hablando con sus vecinos, la situación de "abandono municipal" que vive ese núcleo situado tan solo a unos metros de la propia Casa Consistorial y de La Alcazaba.

Los ediles socialistas, que transitaron por las calles Cádiz, Moreda, Fausto García o Gran Capitán, entre otras, pudieron comprobar sobre el terreno que “las quejas de los vecinos en cuanto a suciedad, falta de iluminación o ausencia de policía local son totalmente ciertas y perturba diariamente la tranquilidad de la que deberían disfrutar”, según ha declarado la portavoz socialista.

Valverde ha lamentado que “a tan solo unos metros del Ayuntamiento vemos el cerro con escombros, con basura tirada, falta de mantenimiento de zonas verdes –hasta las chumberas están secas--, solares sin vallar, aparcamientos sin ordenar y muchos problemas de movilidad para los residentes, muchos de ellos personas mayores”.

En este sentido, la portavoz socialista ha pedido al alcalde “que se deje de inaugurar congresos y jornadas y que el destino de sus viajes sean las calles de los barrios de Almería, porque recorriendo las del barrio de San Cristóbal se puede comprobar cómo ningún responsable municipal se acerca para recoger el malestar de las personas que viven allí”.

Para la portavoz socialista, “de especial gravedad son las quejas de los vecinos por la falta de presencia de policía local, ni siquiera de día cuando vemos por el barrio a muchos turistas que van de camino a La Alcazaba”, y también añade que “son muchos los coches que circulan por aquí a gran velocidad sin que haya ninguna medida disuasoria, como resaltos, ni agentes de policía local que puedan sancionar a quienes incumplen de manera flagrante los límites de velocidad y atemorizan a los vecinos”.

Valverde, haciéndose eco de las peticiones vecinales, ha anunciado que va a exigir al alcalde por escrito “más papeleras, más mantenimiento, limpiar las alcantarillas, mejorar la iluminación, limitar la velocidad en todas las calles y un microbús urbano que suba hasta el Mirador del Cerro de San Cristóbal”, entre otras actuaciones.

En su opinión, “los vecinos no están pidiendo cosas que el Ayuntamiento no puede asumir económicamente, se trata de gestionar, de hacer posible con el presupuesto municipal que las necesidades de todos los barrios sean atendidas por igual”, si bien, para Adriana Valverde, “el abandono que reflejan las calles de San Cristóbal viene a confirmar que para el alcalde y el PP este barrio no es una prioridad, por mucha cumbre ostentosa sobre La Alcazaba que presida”.